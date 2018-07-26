Лондон поднял истребители над Черным морем из-за полетов российских Су-24

Лондон, 26 июля. Британия подняла в воздух истребители Typhoon с расположенной в Румынии военной базы над акваторией Черного моря, чтобы сопроводить российские самолеты Су-24, якобы оказавшиеся вблизи пространства НАТО, говорится в сообщении ВВС Соединенного королевства.

Самолеты Су-24 были замечены вблизи воздушного пространства альянса на западе Черного моря, в связи с этим Лондон поднял два британских истребителя в воздух для сопровождения российских самолетов.

В сообщении ВВС Британии говорится, что российские самолеты не смогли проникнуть в воздушное пространство Североатлантического альянса, так как британские ВВС патрулировали его «в качестве сдерживающего фактора».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что НАТО приняло решение усилить свое присутствие в акватории Черного моря, и для этого в регион отправили британские истребители «Тайфун».