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Много шума из ничего: Пушков отреагировал на сообщения о чипе в подаренном Трампу мяче
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    Много шума из ничего: Пушков отреагировал на сообщения о чипе в подаренном Трампу мяче

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    Много шума из ничего: Пушков отреагировал на сообщения о чипе в подаренном Трампу мяче

    Москва, 26 июля. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на сообщения о том, что спецслужбы США обнаружили чип в подаренном президентом РФ Владимиром Путиным американскому коллеге Дональду Трампу футбольном мяче.

    «В футбольном мяче, подаренном Путиным Трампу, нашли чип, да не тот, на который надеялся сенатор Линдси Грэм, а невинный чип от производителя — фирмы «Адидас». Более того, о наличии чипа написано на самом мяче. Незадача для американских противников России. Много шума из ничего», — написал сенатор в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

    В компании Adidas сообщили, что вмонтированный чип позволяет получить «уникальную информацию о продукте и контент футбольной тематики».

    Напомним, 16 июля во время саммита в Хельсинки российский лидер подарил главе Белого дома футбольный мяч. Трамп поздравил Путина с прекрасным проведением первенства мира по футболу. Лидеры двух держав на встрече в Финляндии обсудили множество вопросов, в том числе Сирию и экономику.

    Трамп заявил, что он «потрясающе» провел время с Путиным в Хельсинки.

    Автор: Дана Балан
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