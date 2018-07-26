Много шума из ничего: Пушков отреагировал на сообщения о чипе в подаренном Трампу мяче

Москва, 26 июля. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на сообщения о том, что спецслужбы США обнаружили чип в подаренном президентом РФ Владимиром Путиным американскому коллеге Дональду Трампу футбольном мяче.

«В футбольном мяче, подаренном Путиным Трампу, нашли чип, да не тот, на который надеялся сенатор Линдси Грэм, а невинный чип от производителя — фирмы «Адидас». Более того, о наличии чипа написано на самом мяче. Незадача для американских противников России. Много шума из ничего», — написал сенатор в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

В компании Adidas сообщили, что вмонтированный чип позволяет получить «уникальную информацию о продукте и контент футбольной тематики».

Напомним, 16 июля во время саммита в Хельсинки российский лидер подарил главе Белого дома футбольный мяч. Трамп поздравил Путина с прекрасным проведением первенства мира по футболу. Лидеры двух держав на встрече в Финляндии обсудили множество вопросов, в том числе Сирию и экономику.

Трамп заявил, что он «потрясающе» провел время с Путиным в Хельсинки.