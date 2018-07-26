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Разведка ЛНР обнаружила украинские «Грады» в Донбассе
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    Разведка ЛНР обнаружила украинские «Грады» в Донбассе

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    Разведка ЛНР обнаружила украинские «Грады» в Донбассе

    Луганск, 26 июля. Разведка Луганской народной республики зафиксировала переброску в Донбасс украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и снарядов для них. Об этом сообщает в четверг Луганский информационный центр.

    Так, несколько единиц РСЗО БМ-21 «Град» размещено на территории одного из аграрных предприятий в районе населенного пункта Новоайдар в зоне ответственности 59-й мотопехотной бригады ВСУ. В этот же район прибыли грузовики с боекомплектом для РСЗО.

    Кроме того, командование ВСУ разместило  на территории действующей школы в Станично-Луганском районе технику и личный состав. Здание школы заняло одно из подразделений 59-й бригады ВСУ. На территории школы также находится одна боевая машина пехоты и два грузовых автомобиля «Урал».

    Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия разместила на линии разграничения гаубицы Д-20 калибра 152 мм. 

    Автор: Тимур Румянцев
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