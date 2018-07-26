До старта премьер-лиги два дня: как дела у клубов первой восьмерки?

В материале Федерального агентства новостей рассказ о том, с чем клубы верхней части турнирной таблицы российского чемпионата подошли к началу нового сезона в российском футболе.

«Локомотив»

Чемпион страны подходит к новому сезону в практически не измененном составе. «Железнодорожники» продлили с лидерами команды соглашения, которые истекают этим летом, и заодно провернули самый громкий на данный момент трансфер среди клубов российской футбольной премьер-лиги.

Новичком москвичей стал польский полузащитник клуба «Пари-Сен Жермен» Гжегож Крыховяк — 28-летний футболист пробудет в российской столице год на правах аренды, после чего его могут выкупить за 12 миллионов евро, если проведет на поле больше 10 матчей. Сама аренда обойдется клубу в один миллион евро, еще половина этой суммы ушла на выкуп у «Лилля» португальского форварда Эдера (в прошлом сезоне он был в «Локо» в аренде — Прим. ФАН).

Самой же дорогой покупкой клуба стало возвращение из казанского «Рубина» своего воспитанника Рифата Жемалетдинова за полтора миллиона евро. Довольно скромные, но рациональные траты чемпионов России легко объяснить: совсем недавно клуб активно занимался оптимизацией расходов и вряд ли готов был серьезно раскошелиться прямо сейчас.

Зато через год, когда в клуб поступят призовые деньги за участие в Лиге чемпионов, «Локомотив» сможет и воспользоваться опцией по Крыховяку, и сделать еще пару серьезных приобретений.

Другим немаловажным событием для клуба стало начало сотрудничества с новым техническим спонсором — американской компанией Under Armor, впервые вышедшей на российский рынок.

Именно вокруг формы в новом сезоне развернулась довольно ожесточенная дискуссия: теперь «железнодорожники» будут выступать в трех комплектах форм: красной, белой и фиолетовой. Традиционной для клуба экипировки зеленого цвета не предусмотрено. Впрочем, главный тренер команды Юрий Семин едва ли видит в этом проблему — в прошлом сезоне он «на фарт» предпочитал, чтобы команда выступала в белом.

ЦСКА

Московские «армейцы» по праву заслужили звание главных ньюсмейкеров межсезонья. Таких глобальных изменений в ЦСКА не было уже больше 10 лет: команду покинула большая группа футболистов, среди которых старожилы клуба Сергей Игнашевич и братья Березуцкие. Все трое завершили карьеру, и это может стать проблемой в предстоящем сезоне, поскольку их опыт, сыгранность и лидерские качества были одной из главных составляющих успеха красно-синих.

Помимо россиян ЦСКА покинули Георги Миланов, Бибрас Натхо и Понтус Вернблум. Потеря последнего для клуба едва ли не самая болезненная, поскольку шведский полузащитник в прошлом сезоне успел поиграть практически на всех позициях и всегда делал это успешно.

Вдобавок ко всему успешное выступление Александра Головина в последних двух сезонах подкрепилось внушительным перфомансом на домашнем чемпионате мира: интерес к 22-летнему полузащитнику со стороны европейских грандов зашкаливал, а расторопнее всех оказался клуб «Монако».

В результате ЦСКА заработал на Головине едва ли не максимум, который мог бы выручить — 30 миллионов евро, а сам футболист оказался в клубе, известном своей магической способностью делать из талантливых спортсменов настоящих звезд мирового футбола. При этом «армейцы» предельно осторожно, хоть и активно, работают над усилением.

Нет сомнений, что очень скоро недорогие и малоизвестные новички станут весомыми фигурами по меркам РПЛ. Кроме того, в ближайшее время ЦСКА пополнит форвард сборной Уругвая Абель Эрнандес, в прошлом сезоне работавший с экс-тренером «армейцев» Леонидом Слуцким в английском «Халле».

«Спартак»

Красно-белые провели межсезонье довольно спокойно: кажется, утихли даже разговоры о конфликте главного тренера команды Массимо Карреры с футболистами Дмитрием Комбаровым и Денисом Глушаковым. При этом на трансферном рынке «Спартак» сработал максимально оперативно, перехватив у «Краснодара» защитника Самюэля Жиго из «Гента» и выкупив у «Динамо» одного из лучших спортсменов прошлого сезона Александра Ташаева за полтора миллиона евро.

Учитывая, что никого из важных игроков москвичи не потеряли, а Куинси Промес, судя по всему, решил остаться еще на сезон, шансы команды на борьбу за трофеи следует считать серьезными.

Есть повод и для осторожности. Поскольку клуб занял третье место, его ждет квалификация Лиги чемпионов, в которой Каррере необходимо во что бы то ни стало добиваться успеха и проходить в основной раунд турнира.

Не стоит забывать, что именно провал в квалификации еврокубков сделал только пришедшего тренером по защите итальянца главным. Примечательно, что этим летом тренерский штаб пополнил испанский специалист. Спишем пока на банальное совпадение.

«Краснодар»

Клуб Сергея Галицкого известен тем, что не бросает слов и денег на ветер и действительно уделяет большое внимание своим воспитанникам. Но в это трансферное окно «быки» сделали все, чтобы о них заговорили, как о серьезном претенденте на попадание в Лигу чемпионов. Хорошо сыгравший на ЧМ колумбийский полузащитник Кристиан Куэва обошелся клубу в восемь миллионов евро. Вместо ушедшего защитника Андреаса Гранквиста за шесть миллионов был подписан Урош Спайич.

Бесплатно в «Краснодар» пришел полузащитник Анатолий Катрич из московского «Динамо», а еще два миллиона евро ушли на подписание одного из лучших игроков выстрелившей в прошлом сезоне «Уфы» — Дмитрия Стоцкого. При этом клуб продолжает работу над усилением центра обороны, куда планирует подписать еще одного игрока.

В линию атаки добавился вернувшийся после аренды чемпион России Ари, которому главный тренер команды Мурад Мусаев, видимо, решил предоставить шанс. Очевидно, что либо бразилец, либо молодой воспитанник Иван Игнатьев проведут первые матчи в старте — Федор Смолов, выступавший на чемпионате мира, совсем недавно вернулся в расположение команды.

Исключать на все сто процентов его уход из клуба нельзя, но спрос на форварда после неудачного турнира, скорее всего, снизился. Да и сам игрок наверняка хочет как можно быстрее реабилитироваться в глазах болельщиков. Очевидно, что в предстоящем сезоне «Краснодар» предстанет более грозным соперником, от которого мы вправе ждать серьезного шага вперед.

«Зенит»

О том, как «Зенит» любит и умеет бороться за самые высокие места, многие успели забыть. Три последних чемпионата России петербуржцы выступали ниже своих возможностей, несмотря на солидное усиление состава под каждого из трех главных тренеров.

На этот раз руководство клуба пошло от противного: без громких покупок, с новым — отечественным наставником. Сергей Семак стал первым российским главным тренером «Зенита» за 15 лет — сине-бело-голубые попробуют заполнить стадион на Крестовском острове не только болельщиками, но и большими победами.

Именно команду с берегов Невы букмекеры считают главным фаворитом сезона, и это на фоне того, что клуб не подписал ни одного игрока. А главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев вообще высказал мысль, что петербургский клуб под руководством Семака имеет все шансы закончить сезон на первом месте с огромным отрывом.

Впрочем, по сравнению с прошлым сезоном команда серьезно обновилась благодаря огромному количеству вернувшихся из аренды футболистов. Расчистка состава продолжается. команду покинула группа спортсменов, числившихся в клубе несколько лет, но практически не появлявшихся на поле.

Задержку с новичками легко объяснить тем, что в клубе наконец определяются с фигурой спортивного директора. Им, вероятнее всего, станет испанец Хавьер Рибалта, известный по работе в «Торино», «Милане», «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед». Складывается впечатление, что «Зенит», наконец, нашел вектор развития, оптимальный для клуба в его нынешнем положении.

«Уфа»

Клуб из столицы Башкортостана впервые в своей истории завоевал право представлять Россию в еврокубках в прошлом сезоне. Подготовка к этому событию в команде проходит под руководством нового главного тренера: Сергей Томаров работал помощником, но после того, как Сергей Семак ушел в «Зенит», получил новое назначение.

Состав, за исключением ухода одного из лидеров последних лет Дмитрия Стоцкого на повышение в «Краснодар», остался прежним. Единственным приобретением стал защитник дубля «Зенита» Данила Круговой.

Больших опасений при этом положение «Уфы» не вызывает. Клуб за время своего пребывания в премьер-лиге прославился экономичной и крайне эффективной работой менеджеров. Задача на предстоящий сезон заключается в том, чтобы пробиться в основную сетку Лиги Европы и закрепиться на прошлогодних позициях в чемпионате России.

К слову, уфимцы первыми стартуют в еврокубках среди российских команд, им предстоит двухматчевое противостояние со словенским «Домжале».

«Арсенал»

Тульский клуб в прошлом сезоне остановился в шаге от попадания в еврокубки. Возможно, именно поэтому команду ждали перестановки на тренерском мостике: Миодрага Божовича сменил Олег Кононов, известный по успешной работе с «Краснодаром».

Клуб продолжает комплектования, но уже понятно, что наиболее проблемной позицией станет атака, где в прошлом сезоне играли зенитовцы Лука Джорджевич и Артем Дзюба. Оба возвратились из аренды в Петербург, но у черногорца остаются шансы вернуться в Тулу.

Если «Арсенал» сумеет укрепить состав нападающим, то вполне по праву будет претендовать на борьбу за место в Лиге Европы.

«Динамо»

Уход Александра Ташаева в московский «Спартак» за полтора миллиона евро стал для «Динамо» серьезным ударом. В то же время на замену ему был подписан Жоаозиньо, в прошлом сезоне выступавший в «Краснодаре».

Бразилец с российским паспортом давно играет в РПЛ, а потому стоит ждать, что техничный футболист сходу станет заметной фигурой в составе команды.

Все остальные изменения нельзя считать значимыми. Поэтому от команды Александра Хохлова можно ждать уверенного выступления с самого начала сезона.