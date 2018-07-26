Италия объявила о готовности способствовать реализации минских соглашений

Киев, 26 июля. Италия в рамках председательства в ОБСЕ следит за ситуацией в Донбассе и готова способствовать выполнению минских соглашений. Об этом заявил замглавы МИД Италии Гульельмо Пикки во время встречи с заместителем главы МИД Украины Еленой Зеркаль.

Пикки отметил, что благодаря присутствию Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе Италия уделяет особое внимание ситуации в регионе, а также продолжит способствовать реализации минских соглашений.

«Итальянское председательство в ОБСЕ готово и в дальнейшем способствовать реализации минских соглашений», — сказал Пикки.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал Крым исторически российским регионом с русской культурой и традициями, а также призвал мировое сообщество признать полуостров частью России и отменить санкции против РФ.