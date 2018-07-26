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Италия объявила о готовности способствовать реализации минских соглашений
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    Италия объявила о готовности способствовать реализации минских соглашений

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    Италия объявила о готовности способствовать реализации минских соглашений

    Киев, 26 июля. Италия в рамках председательства в ОБСЕ следит за ситуацией в Донбассе и готова способствовать выполнению минских соглашений. Об этом заявил замглавы МИД Италии Гульельмо Пикки во время встречи с заместителем главы МИД Украины Еленой Зеркаль.

    Пикки отметил, что благодаря присутствию Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе Италия уделяет особое внимание ситуации в регионе, а также продолжит способствовать реализации минских соглашений.

    «Итальянское председательство в ОБСЕ готово и в дальнейшем способствовать реализации минских соглашений», — сказал Пикки.

    Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал Крым исторически российским регионом с русской культурой и традициями, а также призвал мировое сообщество признать полуостров частью России и отменить санкции против РФ.

    Автор: Артем Никулин
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