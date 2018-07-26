Астрономы рассказали, когда Марс подойдет на рекордно близкое расстояние к Земле

Вашингтон, 26 июля. Марс подойдет на рекордно близкое расстояние к Земле 31 июля, планеты будут разделять всего 57,5 миллиона километров.

По словам астронома из университета Хельсинки Дианы Ханникайнен, планету можно будет увидеть ночью 31 июля, сразу после заката. Марс обретет настолько яркий оттенок, что его оранжево-красное пламя невозможно будет пропустить, передает американский научно-популярный журнал Sky&Telescope.

Отмечается, что планеты будут находиться относительно близко друг от друга на протяжении оставшихся дней лета и только с наступлением осени расстояние между Марсом и Землей начнет стремительно увеличиваться. При этом в пятницу, 27 июля, произойдет называемое специалистами «противостояние планет», они выстроятся в линию относительно Солнца и будут двигаться вместе с ним в течение нескольких часов.

Стоит отметить, что это не самое тесное сближение планет в истории астрономических наблюдений. В августе 2003 года Марс и Земля оказались на расстоянии в 55,7 миллиона километров.

Накануне «Ридус» сообщал, что астрономы из Национального астрофизического института в Болонье обнаружили на южном полюсе Марса озеро, скрытое под толщей льда. Открытие сделали благодаря радару Marsis, который был установлен на межпланетной станции Европейского космического агентства «Марс-экспресс».