Сотрудники ООН прибыли на Украину для оценки ситуации в Донбассе

Донецк, 26 июля. Сотрудники ООН прибыли под Мариуполь, чтобы оценить ситуацию на линии фронта в Донбассе. Как сообщил начальник пресс-службы оборонного ведомства ДНР Даниил Безсонов, дипломаты рассматривают возможность введения миротворческого контингтента.

«В зоне ответственности 36-й отдельной бригады морской пехоты в районе села Бердянское отмечена работа представителей ООН», — сказал Безсонов.

По данным разведки ДНР, миссия прибыла для оценки ситуации на линии соприкосновения. Донецк не исключает, что ВСУ усилят провокации на южном фронте. Безсонов добавил, что для съемок постановочных роликов в этот район перебросили журналистов украинских и зарубежных СМИ.

Президент России Владимир Путин поддерживает идею размещения миротворцев в Донбассе для обеспечения защиты сотрудников ОБСЕ. Киев настаивает на более широком мандате миротворцев. Республики ДНР и ЛНР не согласны с позицией украинской стороны.

Представитель США по Украине Курт Волкер заявил ранее, что размещение миротворцев в Донбассе невозможно без согласия России. Американский дипломат утверждает, что только миссия ООН способна помочь урегулировать кризис в регионе.