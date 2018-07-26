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Матвиенко рассказала, почему сенаторы предпочитают отдыхать в России
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    Матвиенко рассказала, почему сенаторы предпочитают отдыхать в России

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    Матвиенко рассказала, почему сенаторы предпочитают отдыхать в России

    Москва, 26 июля. Большинство сенаторов предпочитают проводить отпуск в России, хотя им не запрещено отдыхать за границей. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции.

    По ее словам, ведомство не контролирует, куда едут сенаторы в отпуск. При этом она уточнила, что все больше членов Совета Федерации хотят отдохнуть в России. Они предпочитают Крым, Кавказ, Алтай иностранным курортам.

    Матвиенко объяснила такую тенденцию развитием туризма в России. По ее словам, возможностей провести отпуск в своей стране на достойном уровне становится все больше.

    Матвиенко уточнила, что проведет свой отпуск в нескольких российских городах. Она добавила, что обязательно посетит Крым, но будет совмещать отпуск с работой. Ранее URA.ru писало, что в России может появиться единая система подсчета туристов. 

    Ранее издание «Вечерняя Москва» писало, что более 130 тысяч туристов из Франции посетили Москву. 

    Матвиенко рассказала, почему сенаторы предпочитают отдыхать в России

    Автор: Алия Садыкова
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