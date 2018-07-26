Украину подружит с Россией только новая смена элит в Киеве

Представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко выразила уверенность, что Украина должна создать альянсы с другими странами, чтобы «ослабить» Россию — они были бы на руку Киеву. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Нам необходимо создавать альянсы с другими странами на конкретной почве. Пусть ситуативные и временные, но они ослабляют агрессора. Например, США готовы ввести санкции против России за «Северный поток — 2». Нам это на руку, вот вам альянс Украина — США», — заявила Луценко.

По словам депутата, Украина стала «не объектом, а субъектом геополитики».

«Как равноправные партнеры, мы играем на международном поле», — добавила Луценко.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья Российской Федерации через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция.

Антироссийский голос

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев в комментарии ФАН пояснил: представитель президента Украины подтверждает основной курс Киева на международной арене, который заключается в том, чтобы всеми силами пытаться вредить России.

Этот курс взят на вооружение украинскими властями по примеру прибалтийских стран, которые продают свой антироссийский голос на международной арене тем странам, которым он необходим. Слабое место этой позиции состоит в возможном изменении конъюнктуры по отношению к России. И если, условно, «завтра» РФ наладит отношения с Западом, то скоро эта позиция Украины там никому будет не нужна.

«Как бы того ни хотела современная Украина, она не будет являться субъектом международной политики. Чтобы стать субъектом, нужно быть сильной страной в военном и экономическом плане. Украина на международной арене выступает в роли жертвы. Эта роль позволяет Украине просить иностранные кредиты, претендовать на поставки американского вооружения, а также продавать уровень своей агрессии против России. Сейчас, например, Киев торгует своей активностью в рамках борьбы с проектом «Северного потока — 2». Хотя Германия является одним из важнейших гарантов нынешней украинской власти, Украина готова максимально дорого продать свое согласие со строительством этого потока в обмен на кредиты и транзит газа», — добавил Евгений Валяев.

По словам эксперта, нынешний вектор Киева очень дорого обходится западным партнерам. Негативный консенсус по России со стороны властей Украины оплачивается либо Западом, либо гражданами Украины. Никакая другая страна, кроме России, не может предоставить Украине более дешевые энергоресурсы.

Никакая иная страна кроме России не может быть главным экономическим партнером Украины. Украинские товары не нужны, за редким исключением, никому в Европе, а тем более в США. Чем быстрее Киев избавится от позиции жертвы и начнет сотрудничать и торговать с Россией — тем быстрее будет преодолен затянувшийся экономический и социальный спад в стране.