РФС признал успешным выступление сборной России на ЧМ-2018

Москва, 26 июля. Российский футбольный союз (РФС) признал выступление национальной сборной страны на ЧМ-2018 успешным. В четверг в Москве прошло заседание исполнительного комитета РФС.

«Исполком РФС официально признал успешными итоги выступления национальной мужской сборной по футболу на чемпионате мира», — сообщил в Twitter член исполкома, депутат Госдумы Игорь Лебедев.

Исполком РФС официально признал успешными итоги выступления национальной мужской сборной по футболу на Чемпионате мира FIFA 2018 — Игорь Лебедев (@Russian1972) July 26, 2018

На заседании также рассматривался вопрос подписания нового контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Как рассказал вице-президент РФС Сергей Анохин, вопрос закроют в самое ближайшее время. По информации журналиста Нобеля Арустамяна, Черчесов будет получать 3 миллиона евро в год с учетом бонусов. Соглашение при этом рассчитано на два года.

Напомним, выступление на ЧМ-2018, первом мундиале, прошедшем в России, стало для национальной сборной самым успешным в новейшей истории. Подопечные Станислава Черчесова добрались до четвертьфинала турнира, обыграв по ходу чемпионата мира команды Саудовской Аравии, Египта и Испании. В поединке за выход в полуфинал сборную России только в серии послематчевых пенальти сумела остановить команда Хорватии.

Ранее стало известно, какой гол болельщики посчитали самым красивым на ЧМ-2018.