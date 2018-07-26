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РФС признал успешным выступление сборной России на ЧМ-2018
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    РФС признал успешным выступление сборной России на ЧМ-2018

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    РФС признал успешным выступление сборной России на ЧМ-2018

    Москва, 26 июля. Российский футбольный союз (РФС) признал выступление национальной сборной страны на ЧМ-2018 успешным. В четверг в Москве прошло заседание исполнительного комитета РФС.

    «Исполком РФС официально признал успешными итоги выступления национальной мужской сборной по футболу на чемпионате мира», — сообщил в Twitter член исполкома, депутат Госдумы Игорь Лебедев. 

    На заседании также рассматривался вопрос подписания нового контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Как рассказал вице-президент РФС Сергей Анохин, вопрос закроют в самое ближайшее время. По информации журналиста Нобеля Арустамяна, Черчесов будет получать 3 миллиона евро в год с учетом бонусов. Соглашение при этом рассчитано на два года. 

    Напомним, выступление на ЧМ-2018, первом мундиале, прошедшем в России, стало для национальной сборной самым успешным в новейшей истории. Подопечные Станислава Черчесова добрались до четвертьфинала турнира, обыграв по ходу чемпионата мира команды Саудовской Аравии, Египта и Испании. В поединке за выход в полуфинал сборную России только в серии послематчевых пенальти сумела остановить команда Хорватии.

    Ранее стало известно, какой гол болельщики посчитали самым красивым на ЧМ-2018. 

    Автор: Федор Веснин
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