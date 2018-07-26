Матвиенко выступила против продажи пива на стадионах

Москва, 26 июля. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не поддержала идею разрешения продажи пива на стадионах.

По ее словам, стадионы строились для того, чтобы вести здоровый образ жизни и играть в футбол, а не пить пиво. Сенатор выразила уверенность, что распитие спиртного напитка не является наследием чемпионата мира по футболу.

«Я буду выступать против, но не уверена, что за мной победа», — отметила парламентарий.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что впервые вопрос о возобновлении продажи пива на стадионах поднял глава Татарстана Рустам Минниханов. Президент РФ Владимир Путин в ответ заявил, что подумает над этом, раз уж даже «мусульмане просят к пиву подойти либеральней».

Идею вновь начать продавать пиво на стадионах поддержал и глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин. Он пояснил, что это является частью фанатской культуры, передает «Газета.ру».