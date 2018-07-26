Украинская БМП подорвалась на своем же минном поле в Донбассе

Луганск, 26 июля. Украинская БМП подорвалась на минных заграждениях, размещенных ВСУ в районе населенного пункта Болотенное в Донбассе. Как сообщает Луганский информационный центр, в результате случившегося погиб один украинский военнослужащий, еще двое были ранены.

По данным разведки Луганской народной республики, жертвы среди украинских военных растут по причине беспорядочного минирования своих же участков. При этом ВСУ не составляют карты минных полей.

Как стало известно, подорванный БМП находился в составе девятого батальона 59-й мотопехотной бригады ВСУ.

Напомним, несколько дней назад пьяный украинский военный подорвался на ручной гранате в Донбассе.