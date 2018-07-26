Сирия новости 26 июля 16.30: 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора пострадало под огнем ВВС коалиции, САА освободила от ИГ ряд поселений Даръа

Сирия, 26 июля. 20 мирных жителей поселения Ас-Суса в Дейр-эз-Зоре пострадало под огнем ВВС международной коалиции, САА освободила от ИГ1 несколько поселений Даръа, два взрыва прогремело в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Даръа.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили от ИГ несколько поселений Даръа.

«Исламское государство»1: теряет позиции в Даръа.

«Сирийская свободная армия» (ССА): арестовала врача в Африне.

Курды: укрепляют позиции в Дейр-эз-Зоре, потеряли двух боевиков убитыми и одного раненным в Ракке.

Международная коалиция: нанесла удар по Ас-Сусе, в результате чего пострадало 20 гражданских.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо продолжается операция «Сирийской свободной армии» (ССА), направленная на выявление и ликвидацию «спящих ячеек» радикальных курдских группировок. Ранее боевики ССА обнаружили и обезвредили СВУ, заложенное в автомобиле, в районе населенного пункта Айн Аль-Дадат. Al-Manar News пишет, что по подозрению в связях с Демократическими силами Сирии (SDF) был арестован врач одной из больниц Африна.

Информационное агентство Al-Manar News передает, что недалеко от города Раджу к северо-западу от Африна было обнаружено тело молодого человека, убитого неизвестными боевиками.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный источник в провинции Дейр-эз-Зор пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria), что боевики Демократических сил Сирии (SDF) укрепляют свои позиции в районе населенных пунктов Джия, Джанина и Шакра. По сведениям автора публикации, курды готовятся атаковать районы этих поселений, где предположительно скрываются «спящие ячейки» ИГ.

Одновременно с этим поддерживающие SDF ВВС международной коалиции нанесли новый удар по деревне Ас-Суса, сообщает портал SMM Syria. В результате авианалета сил возглавляемого США западного альянса пострадало, по меньшей мере, 20 мирных жителей поселения.

Провинция Даръа

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продвигается на западе провинции Даръа. Военный источник пишет в своем микроблоге в Twitter (@SyriaWar2), что правительственные войска САР освободили от террористов присягнувшей на верность «Исламскому государству» группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид» населенные пункты Шейх Хусейн, Кукаб и Шабрак.

Одновременно с этим информагентство Al-Manar News сообщает, что за последние семь дней правительственные войска САР и союзные силы уничтожили в Даръа 133 радикала ИГ.

Провинция Идлиб

Недалеко от наблюдательного пункта Турции в районе города Джиср аш-Шугур сдетонировало самодельное взрывное устройство, передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@ _Soru_Yorum_). Организаторы взрыва на данный момент неизвестны.

Другой Twitter-канал (@worldonalert) пишет, что над Джиср аш-Шугуром летают разведывательные самолеты ВВС Сирии.

Ранее сообщалось, что в этой же части провинции Идлиб боевики «Тахрир аш-Шам» напали на укрытие террористов ИГИЛ1 и ликвидировали несколько радикалов, а также казнили главаря джихадистов.

Провинция Ракка

В деревне Аль-Иртивазия на севере провинции Ракка сдетонировало СВУ, пишет информационное агентство Al-Manar News. В результате происшествия было убито два боевика Демократических сил Сирии (SDF), еще один член курдского ополчения получил ранения.

Еще одна мина разорвалась недалеко от больницы в административном центре региона, передает Al-Manar News. При взрыве никто не пострадал.

Напомним, за обеспечение безопасности населения столицы региона отвечают «демократические силы». Однако, по данным местных активистов, Ракка остается одним из самых опасных районов Сирии. Кроме того жители города самостоятельно занимаются его восстановлением.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)