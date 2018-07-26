Невидимая «торпеда апокалипсиса»: эксперт объяснил, почему Запад боится российского «Посейдона»

Западные СМИ назвали российский подводный беспилотник «Посейдон» «торпедой апокалипсиса». Зарубежные военные эксперты отметили: новое оружие может вызывать разрушительные цунами и уничтожать прибрежные города.

«Оружие, ранее известное как «Статус-6» и Kanyon, недавно было переименовано в «Посейдон». В конкурсе названий, который проводило министерство обороны России, были также варианты «Аврора» и «Скиф». К сожалению, название «Самое ужасное оружие» никогда не участвовало в конкурсе, но именно оно должно было бы выиграть», — пишет Popular Mechanics.

У «Посейдона» есть два основных преимущества: он имеет неограниченную дистанцию плавания, то есть фактически может пересечь океан, и способен погружаться на километровую глубину. Об этом рассказал в интервью Федеральному агентству новостей военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, аналогов российскому беспилотнику в мире нет, как и нет систем, способных его обнаружить.

«На глубине, на которую может погружаться «Посейдон», бессильны любые системы, призванные бороться с подводными целями, — поясняет Леонков. — Это беспилотник тяжелого класса, и он может нести любой боевой заряд. Все зависит от поставленной задачи: если нужно уничтожить военно-морскую базу, то мощность будет одна, если корабли, — другая.

Естественно, он будет использоваться не в единичном экземпляре. По закону военной тактики или боевого искусства нужно запускать несколько таких аппаратов, чтобы получить стопроцентный результат.

А то, что его боятся, так это не без основания: нечем противостоять. Система береговой обороны, выставленная вдоль морского побережья, неспособна засечь такой малоразмерный аппарат. Они подводные лодки порой обнаружить не могут из-за малого шума. А этот аппарат вообще вряд ли можно услышать: характер шумов «Посейдона» сливается с шумом моря. Он неразличим. Отмечу, что аналогов нашему беспилотнику нет, причем даже в проектах».

В силе «Посейдона» не сомневаются и американские военные эксперты. Они пишут о том, что российский беспилотник способен разнести в щепки любой мегаполис и готов противостоять любой авианосной ударной группе ВМС США.

«Посейдон» считается оружием «второго удара», которое гарантирует, что любая страна, совершившая внезапную ядерную атаку на Россию, будет тут же опустошена в ответ», — пишет западное издание.

К неоспоримым преимуществам «Посейдона» относят и его способность развивать под водой высокую скорость. Она может достигать 70 узлов в час. На суше это было бы 128 км/ч. Не получится и отследить маршрут российского беспилотника: к цели он пойдет самым неожиданным для противника путем.