Профсоюз горняков Украины назвал задолженность по зарплате шахтерам

Киев, 26 июля. Независимый профсоюз горняков Украины назвал размер задолженности по зарплате шахтерам. Как сообщил председатель профсоюза Михаил Волынец, в настоящее время сумма достигла 38 миллионов долларов.

Об этом Волынец написал на своей странице в Facebook. Он отметил, что, согласно официальным данным министерства энергетики и угольной промышленности Украины, задолженность по зарплате горнякам составляет 642,3 миллиона гривен (свыше 24 миллионов долларов). Однако, по словам председателя профсоюза, эти цифры не соответствуют действительности.

«В то же время реальный долг перед шахтерами превышает один миллиард гривен (около 38 миллионов долларов», — говорится в посте.

Волынец напомнил, что в начале июля украинские шахтеры со всей страны приехали в Киев, где проводили акции протеста, требуя, чтобы задолженность была погашена, а власти страны приняли закон о финансовом обеспечении угольной сферы. Как отметил председатель профсоюза, Рада закон приняла, однако в силу он не вступил, так как президент Украины документ все еще не подписал.

Украинские горняки регулярно выступают с протестами в связи с низкими зарплатами и отсутствием нормальных условий труда. Свою работу из-за протестов приостанавливают металлургические комбинаты, а горняки периодически отказываются подниматься на поверхность из шахт. При этом украинские власти не предпринимают конкретных мер для разрешения проблемы.