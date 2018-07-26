Старейшая газета Нью-Йорка оказалась на грани закрытия: USA Really протянуло руку помощи увольняемым в США журналистам

Нью-Йорк, 26 июля. В этот понедельник тихое и предсказуемое медиаполе Нью-Йорка содрогнулось от мощного шока. Медиакорпорация Tronc, владеющая десятком региональных газет, объявила о сокращении почти половины редакторского и журналистского состава в одном из основных своих активов — газете New York Daily News.

В следующем году газете исполняется 100 лет, и для многих поколений жителей Нью-Йорка Daily News — один из символов города. Вся история Нью-Йорка была запечатлена в материалах газеты, причем наибольшую популярность она получила среди пассажиров нью-йоркского метрополитена. Расцвет издания пришелся на первые послевоенные годы, и в 1947 году воскресный тираж достиг 4,7 миллиона экземпляров.

За свою долгую историю New York Daily News завоевала репутацию газеты для простых жителей города, и именно за материалы на остросоциальные темы издание получило 11 Пулитцеровских премий.

С 1919 года газета принадлежала холдингу Tribune Company, в 1991 она вошла в империю Роберта Максвелла, а после его смерти изданием владел Мортимер Цукерман. В сентябре 2017 году Daily News была приобретена чикагской корпорацией Tronc за... 1 доллар.

Традиционно редакция газеты придерживалась взвешенной политической позиции, гибко меняя свои предпочтения от выборов к выборам. В 2004 году газета поддержала республиканца Джорджа Буша, на президентских выборах 2008 года — кандидата от Демократической партии Барака Обаму, в 2012 — снова республиканца Митта Ромни, а на выборах 2016 года издание агитировало за Хиллари Клинтон. После поражения Клинтон газета осталась, как и основная часть прессы, в лагере оппозиции по отношению к избранному президенту США Дональду Трампу.

Тем временем популярность печатного издания продолжала снижаться. В 2011 году газета выходила в полумиллионном тираже каждый день, а к 2017 году реализация упала до 200 000 ежедневных экземпляров.

За снижением тиражей последовали сокращения среди персонала газеты. На утренней планерке в этот понедельник сотрудникам редакции было объявлено, что они получат по электронной почте уведомление об увольнении. В 9.12 утра по нью-йоркскому времени письмо о расторжении контракта получила половина сотрудников газеты.

Среди них оказались главный редактор NYDN Джим Рич, занимавший свой пост с сентября 2015 года, редакционный директор Кристен Ли, бессменный с 2012 года редактор по работе с читателями Даниэль Джонсон-Ким. После 18 лет работы был уволен фотограф Тодд Мэйзел, редактор отдела срочных новостей Зак Хаберман сокращен после шести лет работы. Из 35 сотрудников отдела спорта, одного из сильнейших в стране, осталось только девять человек.

По словам одного из ведущих американских спортивных журналистов Майкла Кея, ведущего передачу на радио ESPN, произошедшее не имеет оправданий.

«Шарлатаны из Tronc просто решили уничтожить газету. Это мрачный день в истории страны. Спросите своих родителей или дедушек – они все читали и любили эту газету, — заявил спортивный комментатор. — Руководство Tronc получает по 5 миллионов долларов в год, а за их ошибки расплачиваются журналисты, которые пашут за гроши день и ночь, чтобы читатели всегда получали свежие новости».

Согласно свежей статистике Pew Research Center, опубликованной по совпадению ровно в тот же день, когда случилось массовое увольнение журналистов, более трети (36%) газет США пережили сокращение своего штата в период с января 2017 по апрель 2018 года. Количество сотрудников региональных изданий по стране уменьшилось с 46 000 до 39 000 человек. И такой уровень занятости для американской журналистики — настоящая катастрофа. Для сравнения — это меньше, чем в умирающей угольной промышленности США. По данным Бюро труда и статистики, журналистов в стране меньше, чем кровельщиков (116 410 человек) или, например, фитнесс-тренеров и инструкторов по аэробике (257 410 человек).

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и губернатор Эндрю Куомо также осудили решение Tronc.

«Не секрет, что время от времени я не соглашался с Daily News, — написал на своей странице Twitter де Блазио. — Но ужасное решение Tronc выпотрошить новостную редакцию — это плохо для правительства и катастрофа для Нью-Йорка. Tronc должен продать газету кому-то, кто предан местной журналистике и будет задавать ритм репортерам».

It’s no secret that I’ve disagreed with the Daily News from time to time. But Tronc’s greedy decision to gut the newsroom is bad for government and a disaster for NYC. Tronc should sell the paper to someone committed to local journalism and keeping reporters on the beat. — Bill de Blasio (@NYCMayor) July 23, 2018

Губернатор Куомо выступил в его поддержку.

«Я настоятельно призываю Tronc пересмотреть этот радикальный шаг и быть готовыми к работе для предотвращения этой катастрофы. Я понимаю, что крупные корпорации часто в конечном итоге видят только прибыль и дивиденды. Но в Нью-Йорке мы также учитываем и потерю важного института, потерю рабочих мест и влияние на пострадавшие семьи. Надеюсь, Tronc сделает то же самое и пересмотрит свое решение», — написал губернатор.

My statement on the layoffs at the @NYDailyNews: pic.twitter.com/R1FflH98DX — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) July 23, 2018

Ситуация в целом хуже, чем проблемы одной отдельно взятой газеты, считает известный колумнист и телеведущая Сара Элизабет Капп, которая в течение десяти лет работала в New York Daily News.

«Все это говорит об умирании местных изданий, освещающих проблемы простых людей из провинциальных городов», — считает она.

В критической ситуации, которая сложилась в США с журналистикой, российское информационное агентство USA Really не смогло остаться равнодушным к судьбе своих коллег и протянуло руку помощи одному из старейших изданий Нью-Йорка. Редакция USA Really уже связалась с несправедливо уволенными сотрудниками New York Daily News и направила им предложения о работе.