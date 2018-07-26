Матвиенко рассказала о подготовке нового визита сенаторов США в Москву

Москва, 26 июля. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в августе может состояться новый визит американских сенаторов в Москву.

Предположительно, еще одна делегация конгресса США посетит столицу России в начале следующего месяца. Точное количество человек не известно — это может быть и один сенатор, и несколько гостей.

«Если позволит мой рабочий график, я с удовольствием с ними встречусь, если буду в Москве», — констатировала председатель Совета Федерации.

Матвиенко добавила, что внутриполитическая обстановка в США и предстоящие выборы в конгресс осенью этого года, к сожалению, «замедляют процесс налаживания контактов парламентариев РФ и США».

Ранее сенатор США Рон Джонсон, побывавший в России, выразил мнение, что антироссийские санкции, введенные Вашингтоном, не работают.