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Матвиенко рассказала о подготовке нового визита сенаторов США в Москву
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    Матвиенко рассказала о подготовке нового визита сенаторов США в Москву

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    Матвиенко рассказала о подготовке нового визита сенаторов США в Москву

    Москва, 26 июля. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в августе может состояться новый визит американских сенаторов в Москву.

    Предположительно, еще одна делегация конгресса США посетит столицу России в начале следующего месяца. Точное количество человек не известно — это может быть и один сенатор, и несколько гостей.

    «Если позволит мой рабочий график, я с удовольствием с ними встречусь, если буду в Москве», — констатировала председатель Совета Федерации.

    Матвиенко добавила, что внутриполитическая обстановка в США и предстоящие выборы в конгресс осенью этого года, к сожалению, «замедляют процесс налаживания контактов парламентариев РФ и США».

    Матвиенко рассказала о подготовке нового визита сенаторов США в Москву

    Ранее сенатор США Рон Джонсон, побывавший в России, выразил мнение, что антироссийские санкции, введенные Вашингтоном, не работают.

    Автор: Катерина Иванова
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