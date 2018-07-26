Слуцкий готов «забрать» Бутину из США

Москва, 26 июля. Фактической базы для доказательства вины россиянки Марии Бутиной в США не существует, заявил глава комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий.

Как отметил политик на пресс-конференции, это надуманная ситуация. Он напомнил, что министерство иностранных дел России, консульские учреждения делают все возможное, чтобы освободить россиянку.

Напомним, Бутину задержали в июле. Ее обвиняют в шпионаже — в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США. Он также заявил, что готов возглавить парламентскую делегацию, которая «заберет» из США задержанную россиянку.

Ранее МИД РФ заявил, что инцидент с гражданкой РФ, по всей видимости, был призван оттенить эффект саммита в Хельсинки. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Москва принимает все возможные меры для защиты прав Бутиной. Она также обратила внимание на то, что задержали Бутину аккурат тогда, когда весь мир обсуждал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.