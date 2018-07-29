Сирия: крупный пожар произошел на западе Хомса

Дамаск, 29 июля. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) сообщил о крупном пожаре, который произошел в западной части провинции Хомс.

Огромный пожар захватил территорию между площадью Шин и ее окрестностями на западе Хомса. Огонь затронул поля, засаженные оливками и виноградниками. Пожарные вместе с обычными гражданами смогли быстро потушить его.

В распоряжении ФАН оказались фото- и видеоматериалы с места происшествия:

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о пожаре в провинции Эль-Кунейтра, устроенном боевиками запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусре»1. Незаконные вооруженные группировки поразили сельскохозяйственные рощи взрывными пулями, что спровоцировало распространение огня. Это самым серьезным образом повлияло на сборы урожая в регионе.

Напомним, что в данный момент сирийские правительственные войска прочесывают освобожденные районы Хомса с целью ликвидации оставленных после боевиков самодельных взрывных устройств и мин. В последнее время часто поступают сообщения о находках военнослужащих на севере региона. Так, недалеко от ар-Растана было обнаружено крупнейшее хранилище с оружием джихадистов, среди которого были автоматы и гранатометы в больших количествах.

Отряды радикальных группировок покинули территорию Хомса еще весной. При этом ряд боевиков выразил желание остаться в регионе и урегулировать свой статус с легитимным сирийским правительством. Для этого было необходимо сдать все тяжелое и среднее оружие, они также должны были поклясться, что больше никогда не будут угрожать безопасности соплеменников.

1 Организация запрещена на территории РФ.