Рашкин объяснил, почему обратил внимание СК РФ на гибель Ивана VI и Петра III

Москва, 26 июля. Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос в Следственный комитет о возбуждении уголовных дел по факту смерти царя Ивана VI, императора Петра III и царя Федора II. По мнению Рашкина, следственные органы должны быть последовательны.

«Я решил заставить СК и прокуратуру позаниматься и другими царями — когда большевиков не было, а Ленин еще не родился. Раз уж государственные органы замахнулись на Николая II, то пусть этот путь продолжают», — объяснил депутат в интервью «Телеканалу 360».

Напомним, телеведущий Владимир Соловьев ранее опубликовал в Instagram скрин официального ответа Следственного комитета на запрос Рашкина. Соловьев назвал инициативу депутата «троллингом».