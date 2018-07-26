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Общество
Рашкин объяснил, почему обратил внимание СК РФ на гибель Ивана VI и Петра III
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    Рашкин объяснил, почему обратил внимание СК РФ на гибель Ивана VI и Петра III

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    Рашкин объяснил, почему обратил внимание СК РФ на гибель Ивана VI и Петра III

    Москва, 26 июля. Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос в Следственный комитет о возбуждении уголовных дел по факту смерти царя Ивана VI, императора Петра III и царя Федора II. По мнению Рашкина, следственные органы должны быть последовательны.

    «Я решил заставить СК и прокуратуру позаниматься и другими царями — когда большевиков не было, а Ленин еще не родился. Раз уж государственные органы замахнулись на Николая II, то пусть этот путь продолжают», — объяснил депутат в интервью «Телеканалу 360».

    Напомним, телеведущий Владимир Соловьев ранее опубликовал в Instagram скрин официального ответа Следственного комитета на запрос Рашкина. Соловьев назвал инициативу депутата «троллингом».

    Автор: Федор Веснин
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