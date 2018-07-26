Меню
Общество
«Санкции не работают»: депутат рассказал, зачем иностранцы едут в Крым
Политика
Путин: Цифровизация — один из приоритетов экономической политики РФ
Следующая новость
Загрузка...

    «Санкции не работают»: депутат рассказал, зачем иностранцы едут в Крым

    39

    «Санкции не работают»: депутат рассказал, зачем иностранцы едут в Крым

    Симферополь, 26 июля. Большинство иностранных туристов едут в Крым ради лечения, считает глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк. 

    Большинство зарубежных гостей приезжают в Крым ради лечебного туризма. Они выбирают оздоровление в санаториях российского полуострова, которые славятся на весь мир грязевыми и солевыми процедурами.

    «Никакие санкции, ограничения и предостережения не срабатывают. Это еще больше нам приятно, потому что показывает уровень медицинского обслуживания», — прокомментировал чиновник.

    Он напомнил, что в прошлом году за здоровьем в Крым приехали туристы из 68 стран мира. Ранее министр туризма Крыма Вадим Волченко назвал число туристов, посетивших полуостров с начала 2018 года. Местные власти считают, что росту турпотока также способствовало открытие автомобильного сообщения с материковой Россией через Крымский мост.

    «Санкции не работают»: депутат рассказал, зачем иностранцы едут в Крым

    Автор: Юлия Шелковенко
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.