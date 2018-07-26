«Санкции не работают»: депутат рассказал, зачем иностранцы едут в Крым

Симферополь, 26 июля. Большинство иностранных туристов едут в Крым ради лечения, считает глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк.

Большинство зарубежных гостей приезжают в Крым ради лечебного туризма. Они выбирают оздоровление в санаториях российского полуострова, которые славятся на весь мир грязевыми и солевыми процедурами.

«Никакие санкции, ограничения и предостережения не срабатывают. Это еще больше нам приятно, потому что показывает уровень медицинского обслуживания», — прокомментировал чиновник.

Он напомнил, что в прошлом году за здоровьем в Крым приехали туристы из 68 стран мира. Ранее министр туризма Крыма Вадим Волченко назвал число туристов, посетивших полуостров с начала 2018 года. Местные власти считают, что росту турпотока также способствовало открытие автомобильного сообщения с материковой Россией через Крымский мост.