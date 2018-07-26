Асад обвинил Запад в поддержке международного терроризма

Дамаск, 26 июля. Основная поддержка международного терроризма в настоящее время осуществляется со стороны западного мира, который таким образом совершает попытки получить контроль над небольшими странами. Об этом заявил глава Сирийской Арабской Республики Башар Асад.

Президент Сирии провел встречу с семьями российских военнослужащих, которые погибли при выполнении боевых задач на территории республики. Мероприятие было закрыто для прессы, сообщил координатор группы Государственной думы по связям с парламентом САР Дмитрий Саблин.

В ходе встречи Асад отметил, что российские военные внесли огромный вклад в установление справедливого миропорядка, приложив все усилия для борьбы с представителями террористических группировок, основная поддержка которых идет с Запада, передает ТАСС.

«Они пытаются завладеть небольшими странами с помощью терроризма», — выступил с обвинением глава государства.

Накануне в распоряжении корреспондента Федерального агентства новостей оказалось видео со встречи россиян с сирийскими властями.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об имеющихся свидетельствах «спонсорства» Вашингтона в отношении представителей радикального движения «Талибан»1 (организация запрещена в РФ), в частности отчеты специального генерального инспектора конгресса США по восстановлению Афганистана, а также доклад генерального инспектора Пентагона.

1 Организация запрещена на территории РФ.