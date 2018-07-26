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Популярный московский блогер умер в 22 года от страшной болезни
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    Популярный московский блогер умер в 22 года от страшной болезни

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    Популярный московский блогер умер в 22 года от страшной болезни

    Москва, 26 июля. В Москве в возрасте 22 лет от рака скончался популярный российский блогер Никита Шалагинов. У молодого человека было редкое онкологическое заболевание — эпителиоидная саркома.

    О смерти парня написала на своей странице в Instagram его возлюбленная. Девушка сообщила, что Никита умер во сне.

    Дата прощания и похорон пока неизвестна. 

     

    Сегодня Никита ушёл. Он ушёл во сне. Ему не было больно. Когда мы познакомились, он спросил меня — «Да кто же ты такая?». — «Я часть той силы, что вечно жаждит зла и вечно совершает благо». Вчера у нас с ним была дата — 11 месяцев всепоглощающей любви. На самом деле, конечно, больше: просто это «официальная» дата. Я держала его за руку и вслух читала «Фауста». — «Настя, я тебя люблю». Я продолжу его задумки, наши задумки и продолжу вести свою страницу. В том числе я буду писать об онкологии то, что нам не рассказывают врачи. Я буду давать все, что знаю сама. Так он хотел. И, да, на моей руке теперь всегда будем мы. La famiglia. Наша любовь всегда будет жить.

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    Отметим, что на протяжении нескольких лет Никита  рассказывал своим подписчикам о том, как борется с тяжелым заболеванием, передает издание «Дни.ру».

    Напомним, несколько дней назад министр здравоохранения Вероника Скворцова изложила президенту России Владимиру Путину программу борьбы с онкозаболеваниями, которую планируется развернуть в нашей стране.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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