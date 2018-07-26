Популярный московский блогер умер в 22 года от страшной болезни

Москва, 26 июля. В Москве в возрасте 22 лет от рака скончался популярный российский блогер Никита Шалагинов. У молодого человека было редкое онкологическое заболевание — эпителиоидная саркома.

О смерти парня написала на своей странице в Instagram его возлюбленная. Девушка сообщила, что Никита умер во сне.

Дата прощания и похорон пока неизвестна.

Отметим, что на протяжении нескольких лет Никита рассказывал своим подписчикам о том, как борется с тяжелым заболеванием, передает издание «Дни.ру».

Популярный московский блогер умер от рака в 22 года https://t.co/Vx3InlXysV pic.twitter.com/C2Nwvis63Q — НТВ (@ntvru) July 26, 2018

Напомним, несколько дней назад министр здравоохранения Вероника Скворцова изложила президенту России Владимиру Путину программу борьбы с онкозаболеваниями, которую планируется развернуть в нашей стране.