Популярный московский блогер умер в 22 года от страшной болезни
Москва, 26 июля. В Москве в возрасте 22 лет от рака скончался популярный российский блогер Никита Шалагинов. У молодого человека было редкое онкологическое заболевание — эпителиоидная саркома.
О смерти парня написала на своей странице в Instagram его возлюбленная. Девушка сообщила, что Никита умер во сне.
Дата прощания и похорон пока неизвестна.
Сегодня Никита ушёл. Он ушёл во сне. Ему не было больно. Когда мы познакомились, он спросил меня — «Да кто же ты такая?». — «Я часть той силы, что вечно жаждит зла и вечно совершает благо». Вчера у нас с ним была дата — 11 месяцев всепоглощающей любви. На самом деле, конечно, больше: просто это «официальная» дата. Я держала его за руку и вслух читала «Фауста». — «Настя, я тебя люблю». Я продолжу его задумки, наши задумки и продолжу вести свою страницу. В том числе я буду писать об онкологии то, что нам не рассказывают врачи. Я буду давать все, что знаю сама. Так он хотел. И, да, на моей руке теперь всегда будем мы. La famiglia. Наша любовь всегда будет жить.
Отметим, что на протяжении нескольких лет Никита рассказывал своим подписчикам о том, как борется с тяжелым заболеванием, передает издание «Дни.ру».
Популярный московский блогер умер от рака в 22 года https://t.co/Vx3InlXysV pic.twitter.com/C2Nwvis63Q— НТВ (@ntvru) July 26, 2018
Напомним, несколько дней назад министр здравоохранения Вероника Скворцова изложила президенту России Владимиру Путину программу борьбы с онкозаболеваниями, которую планируется развернуть в нашей стране.