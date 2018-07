Популярный московский блогер умер в 22 года от страшной болезни

Сегодня Никита ушёл. Он ушёл во сне. Ему не было больно. Когда мы познакомились, он спросил меня — «Да кто же ты такая?». — «Я часть той силы, что вечно жаждит зла и вечно совершает благо». Вчера у нас с ним была дата — 11 месяцев всепоглощающей любви. На самом деле, конечно, больше: просто это «официальная» дата. Я держала его за руку и вслух читала «Фауста». — «Настя, я тебя люблю». Я продолжу его задумки, наши задумки и продолжу вести свою страницу. В том числе я буду писать об онкологии то, что нам не рассказывают врачи. Я буду давать все, что знаю сама. Так он хотел. И, да, на моей руке теперь всегда будем мы. La famiglia. Наша любовь всегда будет жить.

