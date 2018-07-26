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Матвиенко призвала смягчить наказание за экстремистские репосты в соцсетях
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    Матвиенко призвала смягчить наказание за экстремистские репосты в соцсетях

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    Матвиенко призвала смягчить наказание за экстремистские репосты в соцсетях

    Москва, 26 июля. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала смягчить наказание за репосты экстремистских записей в соцсетях.

    По ее словам, разжигание межнациональной розни является серьезным преступлением, однако борьбу с экстремизмом нужно вести более корректно.

    В частности, речь идет о статье 282 Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Матвиенко отметила, что депутаты и сенаторы уже неоднократно предлагали изменить эту статью, чтобы правильно квалифицировать состав преступления.

    «Призывы к экстремизму — это вообще тяжелая история, это история с тяжелыми последствиями, и здесь таких людей надо ставить, конечно же, на место​​​. Но 282-я статья, практика ее применения она очень вульгаризирована», — подчеркнула спикер верхней палаты.

    По словам сенатора, нельзя допускать перегибов и искривления ситуации. Необходимо гуманизировать 282 статью, чтобы люди не попадали в тюрьмы за репосты.

    Автор: Антон Соколов
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