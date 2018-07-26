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Samsung может прекратить выпуск самой бюджетной серии смартфонов
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    Samsung может прекратить выпуск самой бюджетной серии смартфонов

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    Samsung может прекратить выпуск самой бюджетной серии смартфонов

    Москва, 26 июля. Компания Samsung намерена прекратить производство смартфонов Galaxy C, Galaxy J и Galaxy On. Об этом сообщает портал SamMobile со ссылкой на источник в компании.

    По данным источника, Samsung продолжит выпуск смартфонов бюджетного и среднего класса, однако на замену Galaxy C, Galaxy J и Galaxy On придет линейка новых устройств.

    В линейке бюджетных смартфонов появится Galaxy P, а гаджеты среднего класса будут называться Galaxy R. При этом компания Samsung может передать права на производство смартфонов Galaxy P другому бренду.

    Ранее источник в компании Samsung назвал стоимость нового смартфона Galaxy Note 9. Базовая версия Galaxy Note 9 будет стоить около 1050 евро (78 тысяч рублей).

    Автор: Артем Никулин
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