Усик попал под Ницой: Роман Носиков о двух видах украинцев

На Украине созрел очередной урожай ягодок.

Ягодку зовут Лариса Ницой, и она — украинская детская писательница. Человек, пришедший на смену Булычеву и Барто. Учитель молодой поросли украинцев тому, как быть украинцами.

На этот раз под Ницой попал украинский боксер-тяжеловес Александр Усик.

Только что Александр провел отличный бой с россиянином Муратом Гассиевым за звание чемпиона мира в тяжелом весе и выиграл его по очкам. Оба спортсмена и перед боем, и после него вели себя на невероятно высоком уровне, подавая зрителям и коллегам пример вежливости и благородства. Это был один из немногих случаев, когда пресс-конференцию было смотреть так же интересно и поучительно, как сам бой.

Но ни боксерское мастерство, ни воспитание не смогло защитить украинского боксера от детской писательницы Ларисы.

«Усик — трус. Одно дело — уметь профессионально махать кулаками, а другое дело в логове врага сказать: «Слава Украине! Свободу украинцам — пленникам Кремля! — заявила Ницой в эфире украинского телевидения. — Мог так Усик сказать на весь мир? Мог. Сказал? Нет. Почему? Трус и слабак. Так мог сказать только смелый человек. Украинец. Ни тем, ни другим Усик не является».

Почему нас, собственно, интересует это столкновение Ницой об Усика? Потому что перед нами — столкновение двух видов качественных украинцев.

Адописная икона

Ницой абсолютно идеально соответствует современной Украине-не-России. Она — плод, который созрел на дереве антироссийского украинства. Ницой является носителем исключительно всех украинско-не-российских мифов и догматов.

С нее можно писать житийную икону истинного украинца. Есть такое понятие, как «адописная икона». Очень рекомендую ознакомиться. В середине — сама Лариса Ницой с вываленным наружу украинским языком, а по бокам — иллюстрации к ее подвигам:

— бросок мелочью в лицо кассирше магазина за русский язык;

— идея судить за русский язык и изготовление продукции с русским языком;

— заявление, что евреи являются организаторами голода 1932–33 годов на Украине;

— обвинение сотрудников СБУ в том, что они агенты Кремля, за все тот же русский язык;

— идея переименования России в Московию, а Украины — в Русь и т.д.

Что может быть идеальнее, с точки зрения политического украинства? Перед нами — ровно тот человек, которого Украина стремилась создать в течение всей своей незалежности. Ее можно поздравить с успехом.

Когда они — Ницой и Украина — с этой болью и ненавистью выплескиваются в мир — они выставляют напоказ все свое содержание — то, что заложено в мировоззрение.

«Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его» (Св. Евангелие от Луки: 6: 45).

Чувство человека

Александр Усик — представитель противоположной украинской цивилизации. Это украинец, считающий себя единым целым с русскими.

«В принципе, я не разделяю наши народы, потому что мы славяне. Давайте так и скажем — славяне. Никаких препятствий нет, препятствия есть только у кого-то в голове», — так выглядит типичное заявление Усика.

И если Ницой назвала Александра трусом, то и у Александра есть мнение относительно современных патриотов Украины.

«Они кричат «Слава Украине», а как они ее прославляют? Никак. Они страну только загоняют в тупик, — считает чемпион мира. — Просто живите, и у каждого должно быть «чувство человека». Я ждал, прокручивал в своей голове, как я буду отвечать на это все. На данный момент появилось очень много крупного рогатого скота: потребители, а не производители. Вот и все».

Примерно так же об украинцах и русских говорил другой великий боец, Федор Емельяненко. Это представители другого культурно-нравственного древа — общего для нас.

Плоды говорят о деревьях сами за себя.

«Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смокв с терновника и не снимают винограда с кустарника» (Св. Евангелие от Луки: 6: 43,44).

Сучок и бревно

Однако, все это повод не только для изучения Украины или перемывания косточек украинцам. Это еще и повод присмотреться к себе. Потому что если мы действительно считаем, что мы один народ, то и опасности для нас те же самые, и культурные болячки с нравственными нарывами должны быть, как близнецы.

«Или, как можешь сказать брату твоему: «брат! дай, я выну сучок из глаза твоего», когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего» (Св. Евангелие от Луки: 6: 42).

Многим российским «патриотам» стоит внимательно присмотреться к идеальной украинке Ницой и вспомнить, как они себя вели в отношении наших олимпийских спортсменов, когда их международные жулики и интриганы лишили российского флага. Как их называли, какие мотивы им приписывали.

Ницой — не только икона украинства, она еще и отличное зеркало: там показывают не то, что есть, а то, кем ты можешь стать. И пусть у тебя рога пока только начали робко пробиваться, а у Ларисы они уже срослись и ошибочно принимаются ею за нимб — есть чего испугаться.