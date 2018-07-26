Самолет с министром на борту пропал в Парагвае

Асунсьон, 26 июля. Самолет с министром сельского хозяйства и животноводства Парагвая Луисом Гнеитингом на борту исчез с радаров.

На борту пропавшего самолета находилась делегация парагвайского правительства во главе с Гнеитингом. Воздушное судно пропало с радаров накануне вечером. Последний раз экипаж выходил на связь через полчаса после вылета.

Как передают местные СМИ, это был легкомоторный самолет с четырьмя людьми на борту. Он вылетел из аэропорта Асунсьона около шести часов вечера по местному времени.

В настоящее время к поискам самолета с министром подключилось Национальное управление гражданской авиации. На данный момент удалось определить район, где, вероятно, упало воздушное судно.

Накануне сотрудники спасательных служб России обнаружили легкомоторный самолет Cirrus, который утром в среду пропал с радаров по пути из Новосибирска в Томск, пилот погиб.