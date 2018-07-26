Меню
Происшествия
Самолет с министром на борту пропал в Парагвае
Политика
Путин: Цифровизация — один из приоритетов экономической политики РФ
Следующая новость
Загрузка...

    Самолет с министром на борту пропал в Парагвае

    30

    Самолет с министром на борту пропал в Парагвае

    Асунсьон, 26 июля. Самолет с министром сельского хозяйства и животноводства Парагвая Луисом Гнеитингом на борту исчез с радаров.

    На борту пропавшего самолета находилась делегация парагвайского правительства во главе с Гнеитингом. Воздушное судно пропало с радаров накануне вечером. Последний раз экипаж выходил на связь через полчаса после вылета.

    Как передают местные СМИ, это был легкомоторный самолет с четырьмя людьми на борту. Он вылетел из аэропорта Асунсьона около шести часов вечера по местному времени.

    В настоящее время к поискам самолета с министром подключилось Национальное управление гражданской авиации. На данный момент удалось определить район, где, вероятно, упало воздушное судно.

    Накануне сотрудники спасательных служб России обнаружили легкомоторный самолет Cirrus, который утром в среду пропал с радаров по пути из Новосибирска в Томск, пилот погиб.

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.