В Серпухове уволили четырех офицеров МВД, проигнорировавших жалобы на педофила

Москва, 26 июля. В Серпухове четыре офицера полиции уволены за то, что один из их подчиненных проигнорировал жалобы на мужчину, который подозревается в педофилии и убийстве пятилетней девочки, сообщили в четверг в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

«Уволены заместитель начальника МУ МВД России «Серпуховское», начальник отделения охраны общественного порядка МУ МВД, а также двое сотрудников, исполнявших обязанности заместителя начальника и начальника отделения участковых уполномоченных этого МУ МВД», — уточнила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова.

Напомним, на этой неделе в Серпухове у железной дороги в спортивной сумке было найдено тело пятилетней девочки. Ребенок пропал 22 июля с детской площадки. По подозрению в убийстве был задержан мужчина 1990 года рождения. По словам местных жителей, задержанного во дворе называли маньяком: он гонялся за детьми и демонстрировал им половые органы.