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Новые iPhone станут медленнее старых
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    Новые iPhone станут медленнее старых

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    Новые iPhone станут медленнее старых

    Нью-Йорк, 26 июля. Apple отказалась от использования самых быстрых 4G-модемов на рынке смартфонов. Как рассказал финансовый директор производителя беспроводных средств связи Джордж Дэвис, в 2018 году Qualcomm не будет поставлять модемы для новинок iPhone.

    Отмечается, что 4G-модемы будут поставляться только к старым гаджетам «яблочной» корпорации. При этом поставщиком для iPhone нового поколения Apple может выбрать Intel. Причина такого решения производителя смартфонов не сообщается.

    Напомним, Qualcomm была основным поставщиком комплектующих для передачи данных. Конкурент компании – Intel – начала работать с Apple над проектом iPhone 7 в 2016 году.

    По мнению экспертов, отказ от модемов Qualcomm скажется на скорости передачи данных на новых гаджетах. Многочисленные тесты специалистов показывают, что они работают быстрее, чем устройства конкурентов.

    Новые iPhone станут медленнее старых

    Автор: Алия Садыкова
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