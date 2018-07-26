Адвокат зачитал первое обращение Родченкова после информации о попытке суицида

Нью-Йорк, 26 июля. Адвокат экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден зачитал сообщение от своего клиента. Данные слова стали первыми с момента появления в СМИ информации о попытке Родченкова свести счеты с жизнью.

В сообщении, которое от имени Родченкова зачитал юрист, отмечается, что он просит прощения за участие в «финансируемой государством системе допинга в России». Он заявил о том, что «отказ повиноваться был равносилен смерти», передает РИА Новости.

В 2016 году бежавший в Соединенные Штаты информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Родченков рассказал якобы о допинговой системе в российском спорте на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Впрочем, свои рассказы скандальный специалист не подтвердил никакими доказательствами.

По результатам расследования 43 российских спортсмена были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.

Ранее депутат Государственной думы РФ, олимпийская чемпионка по спринтерскому многоборью Светлана Журова в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявила, что с самого начала допингового скандала сомневалась в искренности Родченкова.

Напомним, в конце июня этого года СМИ сообщили, что информатор ВАДА пытался свести счеты с жизнью в Вашингтоне.