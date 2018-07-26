Луганск, 26 июля. Украина перекрыла подачу воды в ЛНР с Петровской насосной станции, сообщили в пресс-службе «Луганскводы». По словам представителя предприятия, на водоводе произошла авария.

Авария на Петровском водоводе произошла в ночь на 26 июля. По этой причине украинская сторона прекратила подачу воды в Луганск. Представитель «Луганскводы» отметил, что водоснабжение столицы ЛНР сократилось на 20%.

В связи с этим вода будет подаваться по графику. Во время переключения потребителей на новую схему подачи воды возможны сбои, добавили в пресс-службе предприятия.

Напомним, что Украина поставляет воду в ЛНР с Западной фильтровальной станции и Петровского водозабора. Республика обеспечивает население водой только на 84%. До 2014 года каждые сутки регион получал порядка 400 тысяч кубометров воды, с начала конфликта объем сократился до 50 тысяч кубометров.