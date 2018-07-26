ФАС возбудила дело против ЦИАН за невыполнение требований

Москва, 26 июля. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело против базы объявлений об аренде и продаже недвижимости ЦИАН за невыполнение в надлежащие сроки вынесенного предупреждения. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По данным столичного управления ФАС, в деятельности портала ведомство обнаружило признаки нарушения антимонопольного законодательства, которое выражалось в некорректном сравнении ресурса с аналогичными сайтами конкурентов. Представители антимонопольной службы полагают, что портал распространял в интернете утверждения, которые «создают впечатление о его превосходстве».

ЦИАН, по данным ведомства, оставил без внимания предупреждение ФАС и продолжал размещать некорректные данные, несмотря на требование устранить нарушение в срок до десяти дней. В отношении портала возбуждено дело по признакам нарушения положения закона о конкуренции, за что руководителям базы грозит административная ответственность в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей. Ожидается, что дело рассмотрят 9 августа текущего года.

В то же время представители компании сообщили РИА Новости, что предоставляли антимонопольной службе в срок все необходимые документы, подтверждающие опубликованную на сайте информацию, и готовы представить свои доводы в суде.

Стоит отметить, что ЦИАН позиционирует себя как достоверную базу данных о продаже и аренде жилой, загородной и коммерческой недвижимости. По данным, размещенным на официальном сайте компании, база риелторов ЦИАН Групп является лидером онлайн-недвижимости России.