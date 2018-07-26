Мы пытались обойтись без выстрелов: участник боев в Донбассе вспоминает начало войны

Бывший военнослужащий вооруженных сил Луганской народной республики Сергей (позывной Гарик) сам родом из Харькова. В движении «Антимайдан» он участвовал вначале в своем родном городе, а впоследствии переехал в Луганск. Он один из немногих, кто с самого начала был участником всех драматических событий в Донбассе. 2014 год Гарик вспоминает с содроганием, на интервью Федеральному агентству новостей он соглашается неохотно, так как в результате тех страшных событий он стал инвалидом: потерял ногу и левый глаз.

«Я приехал из Харькова в Луганск в середине апреля [2014 года], на тот момент здесь уже захватили здание СБУ [Службы безопасности Украины]. Знаете, как во Франции Бастилию взяли, так в Луганске пало СБУ. С него все и началось», — говорит он.

Их родного Харькова Гарик вынужден был уехать, спасаясь от преследования со стороны сотрудников СБУ.

«15 апреля я приехал в Луганск, позвонил [активисту «Антимайдана» из Харькова] Игнату Крамскому, он был уже в захваченном здании СБУ. Меня завели и сказали: «Ты понимаешь, что мы все здесь можем лечь за свою идею?» Я сказал, что понимаю, что буду стоять с ними до победного конца», — рассказал Гарик.

«После событий на улице Рымарской [14 марта 2014 года на этой улице в центре Харькова были убиты сторонники «Антимайдана»], после тех смертей я прекрасно понимал, что в покое нас не оставят, «правосеков» [членов запрещенной в РФ организации «Правый сектор»1] отпускают, а нас преследуют. Но народ на тот момент не все понимал», — рассказывает наш собеседник.

По словам Гарика, сам он был далек от иллюзий.

«У меня не было розовых очков, я прекрасно понимал, что нас будут убивать без зазрения совести. И я это говорил, но не все мне верили, некоторые смеялись даже... А потом авиацией нас накрыли — хуже нет ничего... Страшнее авиации ничего нет. Хотя меня трудно удивить: танк в шести метрах от меня проезжал», — не может скрыть волнения военнослужащий.

Рассказывает Гарик, как они все время пытались договорится с киевской властью и обойтись без выстрелов.

«Мы все время пытались разговаривать с киевской властью, — говорит он. — В здание СБУ я попал 16 апреля и сразу в комендантскую роту, я был непосредственно в охране. У нас все ребята местные были: из Краснодона, Красного Луча, Антрацита, самого Луганска. Два человека было только из Харькова — это я и еще один парень. Из Донецка, может, еще кто-то и был, но из России вообще никого не было. И вот, когда нужно было выйти оттуда парням (домой съездить, помыться), выписывалась увольнительная, и ни одного патрона из здания СБУ не выносилось».

При этом украинские СМИ и киевское телевидение постоянно рассказывали, что сторонники ЛНР, захватившие здание СБУ, настоящие бандиты, вспоминает Гарик.

«По телевизору рассказывали, что мы бандиты, — вспоминает собеседник ФАН. — Да, у нас организация была четкая. Бывшие афганцы сразу все взяли под свой контроль: охрана, тренировки, тревоги, дежурства. Все это продолжалось до 2 июня. Уже бои под Славянском были сильные, а мы все пытались разговаривать. [Бывший глава ЛНР Валерий] Болотов все пытался договориться с Киевом, чтобы без выстрелов обойтись».

Увы, действия Киева, пославшего армию против жителей Луганской народной республики, перечеркнули любую возможность мирного разрешения конфликта, вспоминает Гарик.

«Когда 17 июня [2014 года] пошли против нас танки под Металлистом, вот тогда мы их встретили. Тогда меня первый раз ранило, «отжали» мы первый танк тогда у них. Так в комендатуре у нас появился танк, тогда же появился и БТР, две БМП сожгли мы тогда, раздолбали мы весь первый набор «Айдара», Надя Савченко попала в плен. Жалко журналистов, ребят, что погибли тогда», — добавляет он.

1 Организация запрещена на территории РФ.