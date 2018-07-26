Слуцкий рассказал о подготовке нового визита делегации Госдумы в Сирию

Москва, 26 июля. Председатель комитета Государственной думы Леонид Слуцкий допустил, что в ближайшие месяцы представителя комитета по международным делам могут вновь нанести визит в Сирийскую Арабскую Республику.

Соответствующее заявление прозвучало на пресс-конференции в четверг.

«Но не будем торопиться, это нужно четко координировать с министерством обороны, здесь есть фактор безопасности», — пояснил председатель комитета Госдумы.

Ранее сообщалось, что президент Сирии Башар Асад в среду обсудил с делегацией Российской Федерации постконфликтное восстановление республики.

Напомним, 11 июня премьер-министр Сирии Имад Хамис принял российскую делегацию во главе с депутатом Госдумы, членом партии «Единая Россия» Дмитрием Саблиным.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.