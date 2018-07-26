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Слуцкий рассказал о подготовке нового визита делегации Госдумы в Сирию
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    Слуцкий рассказал о подготовке нового визита делегации Госдумы в Сирию

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    Слуцкий рассказал о подготовке нового визита делегации Госдумы в Сирию

    Москва, 26 июля. Председатель комитета Государственной думы Леонид Слуцкий допустил, что в ближайшие месяцы представителя комитета по международным делам могут вновь нанести визит в Сирийскую Арабскую Республику.

    Соответствующее заявление прозвучало на пресс-конференции в четверг.

    «Но не будем торопиться, это нужно четко координировать с министерством обороны, здесь есть фактор безопасности», — пояснил председатель комитета Госдумы.

    Ранее сообщалось, что президент Сирии Башар Асад в среду обсудил с делегацией Российской Федерации постконфликтное восстановление республики

    Напомним, 11 июня премьер-министр Сирии Имад Хамис принял российскую делегацию во главе с депутатом Госдумы, членом партии «Единая Россия» Дмитрием Саблиным.

    Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.

    Автор: Тимур Румянцев
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