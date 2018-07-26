Самая пожилая жительница планеты скончалась в Японии

Москва, 26 июля. Японка Тие Мияко, которая была признана самой пожилой жительницей планеты, скончалась на 118-м году жизни. Об этом сообщило министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Мияко ушла из жизни в Иокогаме. Титул самого пожилого человека на Земле она получила несколько месяцев назад, когда скончалась ее соотечественница Наби Тадзима в возрасте 117 лет. Мияко родилась 2 мая 1901 года.

Теперь самым пожилым ныне здравствующим человеком стала соотечественница Мияко Канэ Танаке, которая родилась 2 января 1903 года.

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