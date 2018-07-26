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Асад признался сыну Героя России Пешкова, что мечтал стать летчиком
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    Асад признался сыну Героя России Пешкова, что мечтал стать летчиком

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    Асад признался сыну Героя России Пешкова, что мечтал стать летчиком

    Дамаск, 26 июля. Президент Сирии Башар Асад на встрече с семьями, погибших в САР российских военных, рассказал, что в детстве мечтал быть летчиком. Об этом сообщил координатор группы дружбы Госдумы и парламента Сирии Дмитрий Саблин.

    Асад и его супруга пригласили в Сирию пять семей российских военнослужащих​​​. На встрече президент Сирии поинтересовался у детей, кем они хотят стать. Сын Героя России Александр Пешков ответил, что хочет стать пилотом.

    «Я тебя понимаю, — рассказал о реакции Асада Саблин. — В детстве я все тетради разрисовал самолетами».

    Асад признался сыну Героя России Пешкова, что мечтал стать летчиком

    Олег Пешков погиб в ноябре 2015 года, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24 в Сирии. Летчик успел катапультироваться, но был расстрелян с земли боевиками.

    Автор: Катерина Иванова
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