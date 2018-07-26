Асад признался сыну Героя России Пешкова, что мечтал стать летчиком

Дамаск, 26 июля. Президент Сирии Башар Асад на встрече с семьями, погибших в САР российских военных, рассказал, что в детстве мечтал быть летчиком. Об этом сообщил координатор группы дружбы Госдумы и парламента Сирии Дмитрий Саблин.

Асад и его супруга пригласили в Сирию пять семей российских военнослужащих​​​. На встрече президент Сирии поинтересовался у детей, кем они хотят стать. Сын Героя России Александр Пешков ответил, что хочет стать пилотом.

«Я тебя понимаю, — рассказал о реакции Асада Саблин. — В детстве я все тетради разрисовал самолетами».

Олег Пешков погиб в ноябре 2015 года, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24 в Сирии. Летчик успел катапультироваться, но был расстрелян с земли боевиками.