Пытался ругать, а вышло совсем наоборот: политолог оценил слова польского профессора о России

Польский историк, профессор Института международной политики в Вашингтоне Марек Ходакевич заявил, что Россия не является сверхдержавой, а представляет собой лишь региональную силу, которая раздражает США, но не создает для них угрозы.

«Это не супердержава, а лишь бывшая супердержава, достаточно слабая, то есть это лишь региональная сила. Единственное, что она унаследовала от Советского Союза, — это ядерное оружие», — заявил Марек Ходакевич в интервью телеканалу Telewizja Republika.

Польский профессор добавил, что Россия, по его мнению, больше ничего не может предложить, кроме того, что она может уничтожать.

Нелицеприятно высказался поляк и о российском президенте Владимире Путине, назвав его политиком, который «ведет грязную игру, что-то замышляет и немного пугает».

«Если бы он был нормальным и спокойным, то на Россию никто не обращал бы внимания», — сказал Ходакевич, отметив при этом, что Путин «никогда не перестает быть собой», и это, на его взгляд, главная ценность российского лидера.

Политолог Владимир Киреев считает, что столь резкие высказывания польского профессора о нашей стране и ее президенте обусловлены завистью и обидами, которые испытывают поляки к России.

«Слова о том, что Россия — всего лишь «региональная сила», звучат смешно. Потому что Россия присутствует в каждой второй стране Африканского континента, играет важную роль на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, возвращается в Латинскую Америку. А профессор Ходакевич, не желающий замечать российского влияния на международной арене, представляет страну, которая 300 лет безосновательно пестует ностальгические мечты об ушедшей Речи Посполитой и не имеет такого влияния, как Россия. Отсюда зависть и детские обиды», — отметил Владимир Киреев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Политолог подчеркнул, что неотъемлемый атрибут сверхдержавы — это глобальное влияние.

«С Россией считаются очень многие страны. Даже те, что экономически гораздо более развиты, например, Китай. И дело здесь вовсе не в том, что мы располагаем ядерным оружием и нас боятся, хотя и это тоже. Дело в грамотной политике российского президента Владимира Путина, которого поляк пытался ругать, а вышло совсем наоборот. Потому что его слова о Путине — это слова о сильном лидере, ведущем активную внешнюю политику в интересах своей страны, рациональную, взвешенную, прагматичную», — сказал Владимир Киреев.

При этом собеседник ФАН отметил, что Россия, несмотря ни на что, любит Польшу.