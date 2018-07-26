Быстро схватить и уйти: зачем в России хотят провести эксперимент с маркировкой молочных продуктов

Москва, 26 июля. С начала осени и до конца 2019 года российское правительство собирается провести эксперимент по маркировке молочной продукции — соответствующее постановление размещено на сайте высшего исполнительного органа страны. Новые правила маркировки молочных изделий могут стать началом серии последовательных изменений в маркировке пищевых продуктов в России.

Руководитель комитета по агропромышленной политике общественной организации «Деловая Россия» и председатель правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал изменения в маркировке.

«Потребитель не любит время тратить ни на что, потребитель хочет быстро зайти, быстро схватить и быстро уйти, поэтому мы к этому адаптируемся, — рассказал Даниленко. — Я не сомневаюсь, что будут еще корректировки, так же как новые темы, связанные с максимально объективной информацией по проценту жира, наличию соли, наличию сахара. Вся информация должна быть быстро и легко доступна для потребителя».

Эксперт признал, что проблема с фальсификатом в молочной отрасли в России стоит остро.

«К сожалению, проблема с фальсификатом у нас существует. Решить эту проблему могут только жесткие штрафные санкции за фальсификацию молочной продукции. Пока штрафные санкции мизерные, к сожалению, это будет продолжаться», — уверен собеседник ФАН.

Проблемы продовольственного обеспечения населения и повышения качества реализуемых продуктов призван решить проект новой Доктрины продовольственной безопасности. Он подготовлен Центром агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС при президенте РФ и Московской школой управления «Сколково».