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Встреча Путина и Трампа станет продолжением диалога между РФ и США — Матвиенко 
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    Встреча Путина и Трампа станет продолжением диалога между РФ и США — Матвиенко 

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    Встреча Путина и Трампа станет продолжением диалога между РФ и США — Матвиенко 

    Москва, 26 июля. Новая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет продолжением диалога между Москвой и Вашингтоном, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она выразила уверенность, что лидеры встретятся еще не раз.

    Матвиенко напомнила, что Трамп публично объявил о своей готовности провести вторую встречу с Путиным и пригласил российского лидера в США. Она пояснила, что говорить о времени и месте новых полноформатных переговоров президентов пока рано: сейчас идет работа над совместной повесткой по итогам российско-американского саммита в Хельсинки.

    Спикер отметила, что Путин и Трамп встретятся на международных мероприятиях, в частности в рамках G20. Матвиенко также обратила внимание, что рабочий контакт на встрече уже установили глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео. В этой связи Матвиенко выразила уверенность, что полноформатная встреча Путина и Трампа  повторится.

    «Важно, что такая встреча планируется, она будет продолжением диалога, считаю это позитивным», — заключила она.

    Встреча Путина и Трампа станет продолжением диалога между РФ и США — Матвиенко 

    Первая полноформатная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. На ней стороны обсудили развитие двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном, а также ситуации в Сирии и на Украине. По итогам российско-американского саммита Трамп пригласил Путина провести следующую встречу в США.

    Ранее стало известно, что Вашингтон перенес встречу лидеров, которую планировали провести этой осенью, на 2019 год. Как объяснил эксперт в комментарии для ФАН, перенос является уступкой Белого дома американской элите.

    Автор: Василий Котов
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