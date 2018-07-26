Москва, 26 июля. Новая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет продолжением диалога между Москвой и Вашингтоном, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она выразила уверенность, что лидеры встретятся еще не раз.

Матвиенко напомнила, что Трамп публично объявил о своей готовности провести вторую встречу с Путиным и пригласил российского лидера в США. Она пояснила, что говорить о времени и месте новых полноформатных переговоров президентов пока рано: сейчас идет работа над совместной повесткой по итогам российско-американского саммита в Хельсинки.

Спикер отметила, что Путин и Трамп встретятся на международных мероприятиях, в частности в рамках G20. Матвиенко также обратила внимание, что рабочий контакт на встрече уже установили глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео. В этой связи Матвиенко выразила уверенность, что полноформатная встреча Путина и Трампа повторится.

«Важно, что такая встреча планируется, она будет продолжением диалога, считаю это позитивным», — заключила она.

Первая полноформатная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. На ней стороны обсудили развитие двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном, а также ситуации в Сирии и на Украине. По итогам российско-американского саммита Трамп пригласил Путина провести следующую встречу в США.

Ранее стало известно, что Вашингтон перенес встречу лидеров, которую планировали провести этой осенью, на 2019 год. Как объяснил эксперт в комментарии для ФАН, перенос является уступкой Белого дома американской элите.