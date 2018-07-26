Двести военных полицейских вернулись в Россию и Сирии

Москва, 26 июля. Порядка 200 российских сотрудников военной полиции вернулись в Россию из Сирии. Об этом в четверг заявило министерство обороны РФ.

«Около 200 военнослужащих подразделения военной полиции ЮВО вернулись домой после успешного выполнения специальных задач на территории САР», — говорится в сообщении ведомства.

Военные полицейские были доставлены самолетом Ил-76, который приземлился на аэродроме Моздок в Северной Осетии. Руководство Минобороны поблагодарило военнослужащих за мужество и высокий профессионализм. Некоторым из них были вручены государственные награды.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что российская военная полиция выставила ряд наблюдательных постов для поддержания порядка в сирийских населенных пунктах Эр-Растан, Телль-Биса и Харет-Тукман. Тем временем специалисты российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии продолжают вести наблюдение за ходом восстановления объектов инфраструктуры в населенном пункте Ялда провинции Дамаск.