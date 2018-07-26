У посольства США в Пекине прогремел взрыв | 26 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

У посольства США в Пекине прогремел взрыв У здания посольства США в Пекине прогремел взрыв, сообщают китайские СМИ. Данные о подробностях инцидента разнятся. По одной версии, неизвестный попытался метнуть самодельную бомбу на территорию дипмиссии, но детонация произошла раньше – «в руках злоумышленника». По другой, женщина облила себя бензином, пытаясь совершить акт самосожжения у ворот посольства США. На видео с места событий видно, что возле полицейского автомобиля на земле лежит человеческая фигура, завернутая в покрывало. Жив ли человек и что именно с ним произошло — не ясно, данных о жертвах и пострадавших пока нет. Сейчас охрана дипмиссии США усилена. Визовый центр возобновил свою работу, и длинная очередь из китайских граждан уже выстроилась возле входа в дипмиссию, желая получить визу на въезд в США.

Семьи погибших российских военных прибыли в Дамаск Семьи российских военных, погибших при исполнении боевых задач на территории Сирии, прибыли в Дамаск. В Арабскую республику они прилетели 23 июля. В ходе своего визита члены пяти российских семей встретились с родственниками погибших сирийских военных в Мечети Омейядов в Дамаске. Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул, что визит россиян стал посланием миру о том, что Россия помогает Сирии отстаивать свою позицию в борьбе с терроризмом. Если бы терроризм победил в Сирии, то он бы победил во всем мире.

Госдума приняла закон о праве выбора даты свадьбы Госдума приняла в третьем чтении закон о праве российских граждан самостоятельно выбирать желаемую дату и время регистрации брака. Сегодня по законодательству нашей страны брак регистрируется через месяц после подачи официального заявления, либо через шесть месяцев при условии оформления заявления на портале Госуслуг. После вступления в силу изменений у молодоженов появится возможность подать заявление в период от месяца до одного года до желаемой даты, а также дистанционно через портал Госуслуг. При наличии уважительной причины ЗАГС может принять решение о заключении брака до истечения месяца со дня подачи заявления. Новые правила вступят в силу с 1 октября 2018 года.