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Москалькова назвала условие для встречи с украинским омбудсменом
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    Москалькова назвала условие для встречи с украинским омбудсменом

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    Москалькова назвала условие для встречи с украинским омбудсменом

    Москва, 26 июля. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала условие для встречи с украинским омбудсменом Верховной рады Людмилой Денисовой, сообщил пресс-секретарь российского политика Алексей Зловедов.

    Киев на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе предложил провести на следующей неделе встречу уполномоченных по правам человека двух государств, на которой намерен обсудить вопрос передачи 36 россиян в обмен на украинцев​​​.

    По словам Зловедова, российский омбудсмен готова будет встретиться с украинской коллегой после того, как она выполнит взятые на себя обязательства, в частности по допуску российского консула к гражданину РФ Максиму Одинцову, который содержится в украинском СИЗО, передает РИА Новости.

    «Когда госпожа Денисова свои обязательства выполнит, можно будет говорить о встрече и о дальнейших договоренностях», — подчеркнул пресс-секретарь российского омбудсмена.

    Напомним, сотрудники СБУ задержали в Крыму и вывезли на территорию Украины Одинцова, которого впоследствии обвинили в госизмене. Российский военнослужащий входит в списки, выработанные омбудсменами Москвы и Киева. Консул РФ в начале июля не смог посетить заключенного в киевском СИЗО, несмотря на все обещания украинской стороны.

    Стоит отметить, что договоренность по посещению уполномоченными по правам человека граждан двух государств, которые находятся в заключении, была заключена президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Петром Порошенко.  

    Автор: Екатерина Кухарева
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