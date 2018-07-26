Москва, 26 июля. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала условие для встречи с украинским омбудсменом Верховной рады Людмилой Денисовой, сообщил пресс-секретарь российского политика Алексей Зловедов.

Киев на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе предложил провести на следующей неделе встречу уполномоченных по правам человека двух государств, на которой намерен обсудить вопрос передачи 36 россиян в обмен на украинцев​​​.

По словам Зловедова, российский омбудсмен готова будет встретиться с украинской коллегой после того, как она выполнит взятые на себя обязательства, в частности по допуску российского консула к гражданину РФ Максиму Одинцову, который содержится в украинском СИЗО, передает РИА Новости.

«Когда госпожа Денисова свои обязательства выполнит, можно будет говорить о встрече и о дальнейших договоренностях», — подчеркнул пресс-секретарь российского омбудсмена.

Напомним, сотрудники СБУ задержали в Крыму и вывезли на территорию Украины Одинцова, которого впоследствии обвинили в госизмене. Российский военнослужащий входит в списки, выработанные омбудсменами Москвы и Киева. Консул РФ в начале июля не смог посетить заключенного в киевском СИЗО, несмотря на все обещания украинской стороны.

Стоит отметить, что договоренность по посещению уполномоченными по правам человека граждан двух государств, которые находятся в заключении, была заключена президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Петром Порошенко.