«Почему Порошенко так стыдно ходить в отпуск?»: журналистке не удалось узнать детали летнего отдыха президента

Киев, 26 июля. Журналистка Алена Бабинец рассказала, что ей не удалось узнать детали летнего отдыха украинского лидера Петра Порошенко. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

«Вот честно, не понимаю, почему Петру Порошенко так стыдно ходить в отпуск. Тяжело работаешь — заслужил отдых. Чего тут стыдиться?» — полюбопытствовала Бабинец.

Она напомнила, что все украинцы знают о вилле Порошенко в Испании и о его шикарном отдыхе на Мальдивах, поэтому не понимает, почему информацию о летнем отпуске украинского лидера так тщательно скрывают. Бабинец уточнила, что в развитых странах это нормальная практика сообщать, когда и куда поедет лидер страны. Журналистка подчеркнула, что граждане — налогоплательщики — могут зайти на сайт президента и премьер-министра страны и узнать информацию об отпуске.

Бабинец сообщила, что в своем запросе для администрации президента она подчеркнула: если Порошенко является лицом, деятельность которого финансируется из госбюджета, в том числе и отпуск, то хотелось бы знать, как расходуются бюджетные средства. Но в администрации заявили, что это «не публичная информация».

«Жаль, что президент не считает нужным делиться с обществом такими простыми вещами», — добавила журналистка.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Порошенко на новогодних праздниках отдыхал на Мальдивах. Его отдых, по информации украинских журналистов, обошелся госбюджету в 500 тысяч долларов.