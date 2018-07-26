Facebook хотят привлечь за политическую цензуру. Пока — в Бразилии
Бразильские правоохранительные органы обратили внимание на цензуру со стороны социальной сети Facebook. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
Федеральный прокурор штата Гояс объявил о проведении расследования фактов цензуры со стороны Facebook. Разбирательство с социальной сетью связано с тем, что администрация Facebook заблокировала страницу бразильского либертарианского движения Movimento Brasil Livre, которое, как утверждают, активно участвовало в кампании импичмента бывшего президента Бразилии Дилмы Русеф. Таким образом, Бразилия выступает против политической цензуры.
Жертвы Facebook
Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в комментарии для ФАН отметил, что Facebook был основной площадкой, которая использовалась для агитации за Трампа — что стало потом поводом для обвинений в адрес Марка Цукерберга и штаба Трампа в недобросовестных манипуляциях. Стоит отметить, что руководство компании симпатизировало Хиллари Клинтон, однако это не спасло Цукерберга от разбирательств в Сенате, в том числе и по поводу якобы имевшего место «российского вмешательства в выборы».
«После этого на волне борьбы с fake news — а смысл этого слова разные стороны понимают по-разному — Facebook ввел новые ограничения в выдаче материалов из различных источников и новые алгоритмы формирования персональной ленты новостей пользователей в дополнение к уже существующим цензурным механизмам соцсети.
Это в бразильском случае привело к тому, что жертвой Facebook стали близкие по взглядам как раз к Трампу бразильские правые, которые в недавнем прошлом вели борьбу против невыгодного США президента Дилмы Русеф», — пояснил эксперт.
По словам аналитика, в этом случае идеологические соображения и стремление обезопасить себя от новых обвинений начинают играть для Facebook более важное значение, чем интересы американской внешней политики. Идеологическая близость к Трампу — гораздо более важный (и абсолютно неприемлемый) для компании Цукерберга фактор в сравнении с пользой, которую движение «Свободная Бразилия» принесла американским интересам два года назад.
«Данный случай показывает, что Facebook перестает даже притворяться местом свободного обмена информацией, являясь жестко модерируемой площадкой, управляемой в соответствии с интересами даже не американского правительства, а элитарной группы в США, близкой по взглядам к Цукербергу и Демократической партии.
А судьба бразильских правых — это урок тем, кто полагает, что своими действиями в интересах Вашингтона может заработать индульгенцию на будущее. Кроме того, случившееся с ресурсами «Свободной Бразилии» является наглядным показателем раскола в американской элите и стремления мегакорпораций увеличить свое влияние на внешнюю политику», — резюмировал Сергей Простаков.
Напомним, в начале апреля текущего года аккаунты Федерального агентства новостей и ряда других СМИ были заблокированы в социальных сетях Facebook и Instagram. Администрация сайтов не указала причину блокировки, для которой, с нашей точки зрения, не было никаких оснований. Редакция ФАН расценивает действия Facebook и Instagram как политическую цензуру.
Практически сразу после блокировки своих аккаунтов Федеральное агентство новостей обратилось за помощью к профильным государственным ведомствам. Увы, они не торопятся решать проблему с блокировкой аккаунта ФАН в Facebook и Instagram, да и какой-либо реальной помощи мы не получаем.
К примеру, вот такой ответ от ФАС, больше похожий на обычную отписку, пришел в начале июля — спустя три месяца после блокировки. В начале мая, получив первый ответ от ФАС, мы написали еще одно письмо, в котором изложили суть проблемы. Видимо, до заинтересованного адресата оно так и не дошло.
«В соответствии с Законом о защите конкуренции антимонопольный орган рассматривает заявление или материалы в течение одного месяца со дня их представления. В случае недостаточности или отсутствия доказательств, позволяющих антимонопольному органу сделать вывод о наличии или отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства, антимонопольный орган для сбора и анализа дополнительных доказательств праве продлить срок рассмотрения заявления или материалов», — отвечает ФАС на заявление ФАН.
Блокировка Федерального агентства новостей в социальных сетях по политическим мотивам, все необходимые документы были предоставлены. Какие еще могут быть доказательства? Хотелось бы, чтобы отечественные профильные государственные ведомства реагировали также оперативно, как это сделала бразильская прокуратура.
«Без предоставления необходимых сведений и документов, принять решение о наличии или об отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства не представляется возможным», — говорится, меж тем, в тексте ответа ФАС.