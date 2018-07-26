Facebook хотят привлечь за политическую цензуру. Пока — в Бразилии

Бразильские правоохранительные органы обратили внимание на цензуру со стороны социальной сети Facebook. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Федеральный прокурор штата Гояс объявил о проведении расследования фактов цензуры со стороны Facebook. Разбирательство с социальной сетью связано с тем, что администрация Facebook заблокировала страницу бразильского либертарианского движения Movimento Brasil Livre, которое, как утверждают, активно участвовало в кампании импичмента бывшего президента Бразилии Дилмы Русеф. Таким образом, Бразилия выступает против политической цензуры.

Жертвы Facebook

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в комментарии для ФАН отметил, что Facebook был основной площадкой, которая использовалась для агитации за Трампа — что стало потом поводом для обвинений в адрес Марка Цукерберга и штаба Трампа в недобросовестных манипуляциях. Стоит отметить, что руководство компании симпатизировало Хиллари Клинтон, однако это не спасло Цукерберга от разбирательств в Сенате, в том числе и по поводу якобы имевшего место «российского вмешательства в выборы».

«После этого на волне борьбы с fake news — а смысл этого слова разные стороны понимают по-разному — Facebook ввел новые ограничения в выдаче материалов из различных источников и новые алгоритмы формирования персональной ленты новостей пользователей в дополнение к уже существующим цензурным механизмам соцсети. Это в бразильском случае привело к тому, что жертвой Facebook стали близкие по взглядам как раз к Трампу бразильские правые, которые в недавнем прошлом вели борьбу против невыгодного США президента Дилмы Русеф», — пояснил эксперт.

По словам аналитика, в этом случае идеологические соображения и стремление обезопасить себя от новых обвинений начинают играть для Facebook более важное значение, чем интересы американской внешней политики. Идеологическая близость к Трампу — гораздо более важный (и абсолютно неприемлемый) для компании Цукерберга фактор в сравнении с пользой, которую движение «Свободная Бразилия» принесла американским интересам два года назад.

«Данный случай показывает, что Facebook перестает даже притворяться местом свободного обмена информацией, являясь жестко модерируемой площадкой, управляемой в соответствии с интересами даже не американского правительства, а элитарной группы в США, близкой по взглядам к Цукербергу и Демократической партии. А судьба бразильских правых — это урок тем, кто полагает, что своими действиями в интересах Вашингтона может заработать индульгенцию на будущее. Кроме того, случившееся с ресурсами «Свободной Бразилии» является наглядным показателем раскола в американской элите и стремления мегакорпораций увеличить свое влияние на внешнюю политику», — резюмировал Сергей Простаков.

Напомним, в начале апреля текущего года аккаунты Федерального агентства новостей и ряда других СМИ были заблокированы в социальных сетях Facebook и Instagram. Администрация сайтов не указала причину блокировки, для которой, с нашей точки зрения, не было никаких оснований. Редакция ФАН расценивает действия Facebook и Instagram как политическую цензуру.

Практически сразу после блокировки своих аккаунтов Федеральное агентство новостей обратилось за помощью к профильным государственным ведомствам. Увы, они не торопятся решать проблему с блокировкой аккаунта ФАН в Facebook и Instagram, да и какой-либо реальной помощи мы не получаем.

К примеру, вот такой ответ от ФАС, больше похожий на обычную отписку, пришел в начале июля — спустя три месяца после блокировки. В начале мая, получив первый ответ от ФАС, мы написали еще одно письмо, в котором изложили суть проблемы. Видимо, до заинтересованного адресата оно так и не дошло.

«В соответствии с Законом о защите конкуренции антимонопольный орган рассматривает заявление или материалы в течение одного месяца со дня их представления. В случае недостаточности или отсутствия доказательств, позволяющих антимонопольному органу сделать вывод о наличии или отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства, антимонопольный орган для сбора и анализа дополнительных доказательств праве продлить срок рассмотрения заявления или материалов», — отвечает ФАС на заявление ФАН.

Блокировка Федерального агентства новостей в социальных сетях по политическим мотивам, все необходимые документы были предоставлены. Какие еще могут быть доказательства? Хотелось бы, чтобы отечественные профильные государственные ведомства реагировали также оперативно, как это сделала бразильская прокуратура.