Минск, 26 июля. В госаппарате Белоруссии не должно быть ни намека на коррупцию, к госслужащим продолжат предъявлять жесткие требования в этой связи, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.

На совещании по вопросам социально-правовых гарантий госслужащих и повышения престижа госслужбы Лукашенко напомнил, что коррупция в рядах чиновников неприемлема.

«Здесь нет ничего чрезвычайного и неожиданного для государственного служащего. Об этом я говорю постоянно и это краеугольный камень любой моей президентской кампании», — отметил он.

Лукашенко также добавил, что Белоруссия развивается, у страны есть перспективы, поэтому государственные служащие должны быть специалистами с широким кругозором, они должны уметь определять стратегические задачи и правильно оценивать последствия принимаемых решений.

«Но прежде всего госслужащий — человек с высочайшими моральными качествами», — подчеркнул белорусский лидер, отметив, что в ходе оптимизации численности госслужащих их количество в стране сократилось на четверть.

В конце мая в Белоруссии при получении взятки был задержан помощник президента страны, инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко. Комментируя задержание своего помощника, Лукашенко предупреждал, что на этом коррупционные разоблачения в стране не закончатся.