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В госаппарате Белоруссии не должно быть ни намека на коррупцию — Лукашенко 
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    В госаппарате Белоруссии не должно быть ни намека на коррупцию — Лукашенко 

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    В госаппарате Белоруссии не должно быть ни намека на коррупцию — Лукашенко 

    Минск, 26 июля. В госаппарате Белоруссии не должно быть ни намека на коррупцию, к госслужащим продолжат предъявлять жесткие требования в этой связи, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    На совещании по вопросам социально-правовых гарантий госслужащих и повышения престижа госслужбы Лукашенко напомнил, что коррупция в рядах чиновников неприемлема.

    «Здесь нет ничего чрезвычайного и неожиданного для государственного служащего. Об этом я говорю постоянно и это краеугольный камень любой моей президентской кампании», — отметил он.

    В госаппарате Белоруссии не должно быть ни намека на коррупцию — Лукашенко 

    Лукашенко также добавил, что Белоруссия развивается, у страны есть перспективы, поэтому государственные служащие должны быть специалистами с широким кругозором, они должны уметь определять стратегические задачи и правильно оценивать последствия принимаемых решений.

    «Но прежде всего госслужащий — человек с высочайшими моральными качествами», — подчеркнул белорусский лидер, отметив, что в ходе оптимизации численности госслужащих их количество в стране сократилось на четверть.

    В конце мая в Белоруссии при получении взятки был задержан помощник президента страны, инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко. Комментируя задержание своего помощника, Лукашенко предупреждал, что на этом коррупционные разоблачения в стране не закончатся.

    Автор: Василий Котов
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