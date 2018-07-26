Сирия освободит Идлиб: как наступление «Ан-Нусры» может этому поспособствовать

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) в рядах САА сообщил, что ситуация на территории зоны деэскалации «Идлиб» продолжает накаляться. По имеющейся информации, лидеры террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) «Хайат Тахрир Аш-Шам», группировка «Джебхат Тахрир Сурия», состоящая из «Нур ад-Дин Аз-Зенки» и «Ахрар Аш-Шам», а также «Сукур Аш-Шам» и «Файлак Аш-Шам» договорились о создании совместного оперативного штаба для проведения наступления на позиции правительственных сил. Посредником в переговорах между группировками выступил радикальный проповедник, шейх Абдурраззак Аль-Махди.

Несмотря на имеющиеся противоречия, данные группировки в том или ином виде уже действовали ранее единым фронтом. В частности, можно вспомнить бои за Восточный Алеппо летом и осенью 2016-го года. В настоящее время перечисленные формирования контролируют до 75% территории зоны деэскалации «Идлиб». Их общая численность достигает порядка 30 тысяч боевиков, в распоряжении которых имеется около 300 единиц бронетехники.

При этом значительные силы данных группировок размещены сразу на нескольких направлениях: горы северной Латакии, долина Аль-Габ, на границе провинций Хама и Идлиб, районы западнее города Алеппо. Туда перебрасываются подкрепления и отборные кадры боевиков, подтягивается бронетехника. Джихадисты размещаются как в палаточных лагерях, так и в населенных пунктах у границ зоны деэскалации. Известны и случаи, когда боевики насильно выселяли местных жителей и беженцев из занимаемых ими домов.

Есть информация, что сейчас на подконтрольных вооруженным группировкам территориях проводится принудительная мобилизация мужского населения. Кроме этого, у местных изымаются запасы продовольствия, грузовой транспорт и мотоциклы. Полевыми командирами ведется активная работа по призыву молодежи и организации их военной подготовки.

На линии соприкосновения с правительственными войсками боевиками проводится рекогносцировка. В горной Латакии и под Алеппо джихадисты уже неоднократно осуществляли разведку боем и пытались делать проходы по минным полям. Было замечено проведение боевиками так называемых инженерных работ. Вдоль дорог создаются насыпи, чтобы обеспечить прикрытие при передвижении бронетехники и пехоты боевиков в грядущем наступлении.

От жителей Идлибской зоны деэскалации сирийским властям регулярно поступают сообщения о подготовке в Идлибе, Серакибе и Маарет Ан-Нумане «джихад-мобилей», которые террористы применяют для атак на правительственные войска. Сирийские военнослужащие не исключают и провокации с использованием отравляющих веществ. «Белые каски», которые по-прежнему находятся в Идлибе, уже неоднократно занимались подобными инсценировками совместно с «Джебхат Ан-Нусрой».

Сложившуюся на северо-западе Сирии ситуацию Федеральному агентству новостей прокомментировал военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин. Собеседник ФАН отметил, что расставленные вокруг зоны деэскалации наблюдательные пункты турецкой армии не контролируют Идлиб полностью.

«Хотя Турция по астанинским соглашениям взяла на себя обязательства по ликвидации группировки «Джебхат ан-Нусра» на территории Идлиба, как мы видим, за последнее время она не достигла в этом особых успехов. «Ан-Нусра» сейчас занимает достаточно прочные позиции в этом районе, что обуславливает и продолжающиеся нападения на сирийские позиции, и налеты дронов на авиабазу «Хмеймим», и усиление контроля радикальных исламистов над рядом других группировок», — объяснил собеседник ФАН.

По его словам, Россия сейчас ведет активные переговоры с Турцией, чтобы обеспечить дипломатические возможности для проведения операции. Однако, если боевики первыми перейдут в наступление на позиции сирийской армии в районе Алеппо или, скажем, на фронте «Аль-Латаминской дуги», это будет даже выгодно для Дамаска, так как даст необходимый повод для проведения операции, снимая проблему турецкого фактора.

«По имеющейся сейчас информации, сирийское командование сейчас планирует операцию по зачистке Северной Латакии и Юго-западного Идлиба. И для этого уже есть железный повод — это налеты дронов на «Хмеймим». Ряд европейских и арабских аналитиков указывают на то, что после завершения операции по зачистке Даръа и Эль-Кунейтры ударные части сирийской армии (в первую очередь «Силы Тигра», 4-ая танковая дивизия, 5-ый штурмовой корпус) будут переброшены на север, как раз для операции в Аль-Габе и зачистку горных районов Латакии», — сообщил Борис Рожин.

Эксперт уверен, что никаких военных перспектив возможное наступление боевиков на позиции САА не имеет. Поскольку сирийской армии теперь не надо разрываться между несколькими фронтами, она может сосредоточить очень большие силы на идлибском направлении, а также привлечь силы авиации, в том числе и ВКС РФ. Попытка боевиков атаковать правительственные войска, только формирует операцию правительственных войск.

«Однако, наверное, мы еще увидим провокации, связанные с химическим оружием, поскольку «Белые каски» все еще находятся на территориях, подконтрольных джихадистам. И в случае ведения боевых действий и бомбардировок они, естественно, могут взорвать в каком-нибудь поселке баллон с хлором и потом обвинить в этом Асада. Но это будет больше в интересах США и Израиля, поскольку обеспечит им повод для ракетных ударов», — добавил Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.