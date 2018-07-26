Ученые предупредили о смертельной угрозе употребления искусственных витаминов

Копенгаген, 26 июля. Искусственные витамины, которые люди употребляют без назначения врача, могут нести смертельную опасность, сообщили исследователи из Дании.

Ученые отметили, что реклама ежедневно предлагает людям различные витамины, которые покупатели приобретают без рекомендаций врача. В свою очередь, в отличии от натуральных, искусственные витамины имеют свойство накапливаться в организме, что может привести к печальным последствиям.

«В современном мире принято считать, что употребление искусственно созданных витаминов — это нормальная практика, которая якобы является полезной для здоровья, — приводит слова специалистов Planet Today. — На самом деле эффект от приема таких витаминов может быть не просто опасным, но и даже смертельным».

Ученые советуют при необходимости употребления витаминов всегда обращаться за консультацией к медикам.