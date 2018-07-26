Меню
Общество
Госдума приняла закон об отмене военных кафедр при вузах
Новости Сирии
Двести военных полицейских вернулись в Россию и Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Госдума приняла закон об отмене военных кафедр при вузах

    33

    Госдума приняла закон об отмене военных кафедр при вузах

    Москва, 26 июля. Госдума приняла в третьем чтении законопроект об отмене военных кафедр при вузах и создании вместо них военных центров.

    Авторы законопроекта указали, что на сегодняшний день существуют разные формы обучения студентов военному делу по специальности. Это и военные кафедры, существующие при вузах, и факультеты военного обучения, и военные центры. Вместо этого депутаты предлагают объединить все эти структуры в одну.

    Отметим, что в настоящее время структуры военной подготовки имеют 87 вузов в России. Из них 34 учебных заведения имеют центры подготовки офицеров для прохождения военной службы по контракту.

    Как сообщает «Парламентская газета», если законопроект будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом, то вузы смогут заключать договор с министерством обороны об обучении студентов в военном центре для дальнейшего прохождения военной службы по контракту.

    Автор: Антон Соколов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.