Госдума приняла закон об отмене военных кафедр при вузах

Москва, 26 июля. Госдума приняла в третьем чтении законопроект об отмене военных кафедр при вузах и создании вместо них военных центров.

Авторы законопроекта указали, что на сегодняшний день существуют разные формы обучения студентов военному делу по специальности. Это и военные кафедры, существующие при вузах, и факультеты военного обучения, и военные центры. Вместо этого депутаты предлагают объединить все эти структуры в одну.

Отметим, что в настоящее время структуры военной подготовки имеют 87 вузов в России. Из них 34 учебных заведения имеют центры подготовки офицеров для прохождения военной службы по контракту.

Как сообщает «Парламентская газета», если законопроект будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом, то вузы смогут заключать договор с министерством обороны об обучении студентов в военном центре для дальнейшего прохождения военной службы по контракту.