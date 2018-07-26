Враг американскому солдату: иранский генерал предупредил США об опасности Красного моря

Вашингтон, 26 июля. Начальник специального подразделения «Аль-Кудс» Корпуса «стражей исламской революции» (КСИР, элитные подразделения иранской армии — Прим. ФАН) генерал Касем Сулеймани в четверг предостерег Вашингтон от отправки американских военных в Красное море. Об этом сообщает агентство Tasnim News Agency.

«Красное море, которое было безопасным, для американцев больше таким не является. Подразделение «Аль-Кудс» — враг американскому солдату», — указал он.

Сулеймани посоветовал главе Белого дома Дональду Трампу «вспомнить предыдущих американских лидеров и не повторять их ошибки».

Он также отреагировал на недавние антииранские заявления 45-го президента Соединенных Штатов, заявив, что «поведение Трампа схоже на то, как ведут себя в кабаре», передает ТАСС.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп в своем микроблоге социальной сети Twitter опубликовал сообщение, в котором предупредил иранского коллегу Хасана Роухани о серьезных последствиях в случае, если тот будет угрожать американским властям. Заявление Трампа стало ответом на предупреждение Роухани «не играть с огнем». После этого Трамп пригрозил Роухани снова, написав, что Вашингтон «не будет терпеть сумасшедшие слова» иранских властей.

Сулеймани, который возглавляет элитное иранское «Аль-Кудс», бригаду особого назначения КСИР, согласно неподтвержденной информации, является также военным советником правительства Ирака. Сулеймани включен в санкционный список Совета безопасности Организации объединенных наций и не имеет права покидать территорию страны.