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СКР возбудил дело после артиллерийского обстрела ВСУ в Донбассе
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    СКР возбудил дело после артиллерийского обстрела ВСУ в Донбассе

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    СКР возбудил дело после артиллерийского обстрела ВСУ в Донбассе

    Москва, 26 июля. Следственный комитет России завел еще одно дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны после артиллерийского обстрела Докучаевска в Донбассе Вооруженными силами Украины. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    Напомним, инцидент произошел 23 июля. Украинские силовики открыли огонь по гражданским объектам, которые не являются военными целями. В результате артиллерийских обстрелов ВСУ в Докучаевске пострадала 30-летняя мирная жительница. Она получила осколочное ранение.

    Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

    Напомним, Киев начал военную операцию против Донбасса в апреле 2014 года, когда ЛНР и ДНР заявили о своей независимости. За время конфликта в Донбассе, по данным ООН, погибло около 10 тысяч человек.

    СКР возбудил дело после артиллерийского обстрела ВСУ в Донбассе

    Автор: Алия Садыкова
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